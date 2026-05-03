حسان: سنعمل بسرعة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة

2026-05-03 06:00:36
خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن القطاع الصحي في محافظة إربد يشهد تطورا مع افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد، مؤكدا العمل "بالسرعة الممكنة" على إنشاء مركز لعلاج السرطان في المستشفى، على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير.

وأضاف أن الحكومة ستعمل على ربط المستشفى بالطريق الدائري، إلى جانب تأهيل المبنى القديم وتحويله إلى عيادات وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

