الإندبندنت : نحن أمام مشهد أشبه بفيلم رعب اقتصادي

نستهل جولتنا بين الصحف اليوم بمقال لشون أوغرادي في صحيفة الإندبندت البريطانية تحت عنوان: "حتى لو تراجع دونالد ترامب عن موقفه تجاه إيران، فإن الحساب قادم لا محالة".

ويبدأ أوغرادي بالحديث عن الزيارة الملكية البريطانية الرسمية للولايات المتحدة، قبل أن يتطرّق إلى الحديث عن سياسات ترامب، واصفاً سلوكيات الأخير بـ "المتقلبة".

وبحسب الكاتب، فإن الملك تشارلز الثالث حاول "إقناع الرئيس ترامب بما يُفترض أنه (بديهي)، وهو أن التحديات التي نواجهها أكبر من أن تتحملها أي دولة بمفردها"، لكن يبدو أن محاولاته كانت بلا جدوى؛ فلا يزال ترامب يعتقد أن "حلفاءه يستفيدون منه دون أن يقدّموا ما يكفي في المقابل".

يقول أوغرادي: "ذهبت مناشدات الملك وحججه حول ضرورة التضامن والتحالفات القوية والشراكات من أجل السلام، أدراج الرياح في البيت الأبيض".

وتطرّق الكاتب إلى قرارات ترامب الأخيرة: بدءاً من قراره سحب القوات الأمريكية من قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا؛ ثم تصريحه للعالم بأنه "قد يعيد إشعال الحرب في إيران"؛ ثم "انقلابه على إيطاليا وإسبانيا، بالتلويح مجدداً بسحب قواته إلى البلاد".

وبحسب أوغرادي، فإن ترامب قد يتراجع مجدداً عن قراراته تلك، لكننا في الوقت الراهن "عالقون" في حصارين حول الخليج "يخنقان التجارة العالمية".

ويرى الكاتب أننا أمام مشهد "أشبه بفيلم رعب اقتصادي"؛ وغالبية دول العالم عاجزة عن فعل أي شيء حياله. صحيح أن العالم بات أقل اعتماداً على النفط مما كان عليه في الماضي، إلا أنه أصبح أكثر عولمة وترابطاً - كما اكتشفنا بعد جائحة كوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

ويضيف صاحب المقال بأنه "من المُثير للقلق أن نتخيل أنه في غضون أشهر قليلة، قد يصل التضخم الغذائي إلى 10 في المئة مرة أخرى، وأن شركات الطيران ستتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود، وأن نظام الرعاية الصحية الوطني سيعاني من نقص الأدوية لعلاج كل شيء - بدءاً من ارتفاع ضغط الدم ووصولاً إلى السرطانات".

ويعتقد أوغرادي أنه "كما هي الحال دائماً، ستكون أفقر دول العالم هي الأكثر تضرراً؛ إذ لن تتمكن من تحمّل تكاليف الطاقة والغذاء المتزايدة، وستعاني كذلك الاقتصادات المتقدمة".

ويختتم الكاتب مقاله بملاحظة أبداها البابا لاون: وهي أن العالم 'يُدمّره حفنة من الطغاة'، معلقاً على ذلك بالقول: "على الأقل حاول تشارلز وكاميلا كبح جماح أحدهم، وكانت محاولة جديرة بالاهتمام"، وفقاً لرأيه.

"أرواح حيوانية"

وإلى النيويورك تايمز، حيث يحاور جون غويدا، جاكسون ليرز مؤلف كتاب "السعي الأمريكي نحو الحيوية من التجمعات الدينية إلى وول ستريت".

ويسأل غويدا كيف يرى إصرار إدارة ترامب الثانية، التي يعتقد أنها قد تكون تعبيراً عن تيار ثقافي أمريكي "خاص وعميق".

في البداية يشرح ليرز أنه يقصد بتعبير "الأرواح الحيوانية" تجسيد "فكرة قوة حيوية تربط المادة بالروح، والنفس بالجسد، كما يقرّ بدَور الطاقة المتدفقة بحُرية في التجربة الإنسانية من العلاقات العاطفية إلى الاستثمار"، ثم يستشهد بتفسير للاقتصادي جون ماينارد كينز ويقول إن "الأرواح الحيوانية"، شكّلت "دافعاً عفوياً للعمل".

لكن ما صلة ذلك بسياسات إدارة ترامب؟ يقول ليرز: "شكلت الروح الحيوانية لدونالد ترامب جزءاً كبيراً من جاذبيته؛ إذْ بدا وكأنه يجسّد العفوية والأصالة في مواجهة الرتابة المصطنعة لليبرالية الإدارية، لكن الرئيس الأمريكي يُشتّت طاقاته في مئات الاتجاهات المختلفة، وعادة ما تكون العواقب مدمرة - ضد المهاجرين، والشركاء التجاريين، والحلفاء الأجانب والمنافسين".

يرى ليرز أن الحرب على إيران "هي أوضح مثال على الطاقة المدمرة الخارجة عن السيطرة؛ لقد وعد ترامب بإنهاء الحرب التي تبدو لا نهائية، لكنه لم يستطع مقاومة المشروع الإمبريالي المشترك بين الحزبين الذي سعى إليه كل رئيس، وهي محاولة إعادة إحياء الروح الحيوانية، وانتشال الناس من الركود، من خلال شكل مظلم من الحيوية، ألا وهو الحرب العادلة".

ويشرح الكاتب بأن ردّ الفعل الأمريكي ذلك كان شائعاً "في أعقاب الدور البطولي الذي لعبته الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؛ لقد أنقذنا العالم لفترة طويلة: أولاً من الشيوعية، ثم من الإرهاب. لكن رغم ذلك بات من الصعب أكثر فأكثر اعتبار التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج حرباً تجديدية"، على حد تعبير ليرز.

ويضيف "تقع حرب ترامب على إيران ضمن هذا الفخ؛ فبالكاد يستطيع أحد أن يرى هذا الهجوم المختار على حضارة عريقة كمصدرٍ للحيوية أو التجدد". "أما الضربات في منطقة الكاريبي واختطاف نيكولاس مادورو، فهي أقرب إلى أسلوب ترامب - دخول سريع، ضربة قوية، ثم خروج...".

أمّا عن تعامُل ترامب مع الأسواق والوضع الاقتصادي، فيرى ليرز أن أسلوب ترامب "الفجّ والمكشوف في التلاعب بالأسواق"، مثل "ادعائه زوراً بأن مضيق هرمز مفتوح قبل دقائق فقط من افتتاح الأسواق..."، يزيد من الإحساس العام بأن "الأمور خارجة عن السيطرة، وبأنه لا يوجد مسؤول حقيقي يتولى القيادة".

"هل يأتي يوم تعالَج فيه جميع أنواع السرطانات؟"

وفي مقالها بصحيفة التايمز البريطانية، تتساءل محررة الشؤون الصحية إليانور هايوارد: "هل يمكننا القضاء على وفيات السرطان؟"

وتجيب "يعتقد العلماء أننا على وشك الوصول إلى عصر كهذا، حينما يُستأصل السرطان كسبب للوفاة".

وتضيف هايوارد: "في سبعينيات القرن الماضي، لم يكن سوى 24 في المئة من المرضى على قيد الحياة بعد عشر سنوات من تشخيص إصابتهم بالسرطان، أما اليوم، فتضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 50 في المئة".

وتلفت الكاتبة إلى أن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ، "تعهد بأنه بحلول عام 2035، سيعيش ثلاثة من بين كل أربعة مرضى سرطان لمدة خمس سنوات على الأقل". بينما يطمح البعض إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ "أطلقت شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة مشروعاً يستهدف الوصول إلى مستقبل لا يموت فيه أي شخص بسبب السرطان".

وتنقل هايوارد عن آنا جويل، رئيسة فريق عمل السرطانات الأقل قابلية للشفاء، القول إن "عالماً يمكن فيه علاج جميع أنواع السرطانات هو عالم ممكن - لكن هذا سيتطلب التغلب على عقود من الإهمال، بحثاً عن أخطر أنواع السرطانات، وتطوير اختبارات للكشف عنها في مرحلة مبكرة".

وتشير صاحبة المقال إلى أن علاج السرطان كان "يعتمد سابقاً على ثلاثة أركان أساسية: الجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي"، لكن "أدّتْ إضافة ركن رابع، وهو العلاج المناعي، إلى تحسّن ملحوظ في معدلات البقاء على قيد الحياة".

وفي ذلك، تنقل الكاتبة عن جون شيلتون، زميل مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة القول إن "معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان شهدت تحسّناً بشكل كبير".

ويضيف الباحث بأن "برامج الكشف المبكر عن السرطان ضرورية لتشخيص المرض مبكراً مع تقدم السكان في السن. كما سيكون من الضروري إعادة التركيز على الوقاية، بما في ذلك تشديد الإجراءات ضد السِمنة والتدخين، للحدّ من انتشار الحالات".

وبحسب شيلتون فإن أدوات الوقاية تشمل أيضاً "لقاح فيروس الورم الحليمي البشري الذي يقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 90 في المئة، ويأمل العلماء أن يكون هذا أول نوع من أنواع السرطانات العديدة الذي تنخفض وفياته إلى الصفر".