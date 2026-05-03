نقابة المحامين: 1232 متقدما لامتحان المزاولة وإعلان النتائج خلال أيار

نقابة المحامين: 1232 متقدما لامتحان المزاولة وإعلان النتائج خلال أيار
خبرني - أعلنت نقابة المحامين أن عدد المتقدمين للامتحان المهني (المزاولة) في دورته الحالية بلغ نحو 1232 متقدما، وفق ما أكده عضو مجلس النقابة وليد العدوان.
وقال العدوان، إن نتائج الامتحان ستُعلن خلال شهر أيار الحالي، عبر رسائل نصية تُرسل مباشرة إلى المشاركين لإبلاغهم بنتائجهم، بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق، بحسب المملكة.
وأضاف أن امتحان المزاولة يُعقد سنويا على دورتين، الأولى في شهر نيسان، والثانية في شهر تشرين الأول، من دون وجود أي دورات استثنائية، التزاماً بالأنظمة المعمول بها في النقابة.
وبيّن أن عملية تصحيح الامتحان تخضع لإشراف لجنة مختصة من نقابة المحامين، تضم أعضاء من الهيئة العامة ممن تزيد خبرتهم المهنية على 25 عاما، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والدقة في تقييم المتقدمين.
وأوضح العدوان أن المحامين المتدربين الذين يجتازون الامتحان، يتأهلون للتقدم إلى الامتحان الشفوي داخل النقابة، تمهيداً لاستكمال حلف اليمين القانونية بعد استيفاء جميع متطلبات التدريب.
وأشار إلى أن عدد المحامين المزاولين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية في النقابة يبلغ قرابة 18 ألف محامٍ ومحامية، في مؤشر على اتساع قاعدة المهنة في الأردن بحسب العدوان.
