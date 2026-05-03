نقابة المحامين: 1232 متقدما لامتحان المزاولة وإعلان النتائج خلال أيار

خبرني - أعلنت نقابة المحامين أن عدد المتقدمين للامتحان المهني (المزاولة) في دورته الحالية بلغ نحو 1232 متقدما، وفق ما أكده عضو مجلس النقابة وليد العدوان.

وقال العدوان، إن نتائج الامتحان ستُعلن خلال شهر أيار الحالي، عبر رسائل نصية تُرسل مباشرة إلى المشاركين لإبلاغهم بنتائجهم، بعد استكمال عمليات التصحيح والتدقيق، بحسب المملكة.

وأضاف أن امتحان المزاولة يُعقد سنويا على دورتين، الأولى في شهر نيسان، والثانية في شهر تشرين الأول، من دون وجود أي دورات استثنائية، التزاماً بالأنظمة المعمول بها في النقابة.

وبيّن أن عملية تصحيح الامتحان تخضع لإشراف لجنة مختصة من نقابة المحامين، تضم أعضاء من الهيئة العامة ممن تزيد خبرتهم المهنية على 25 عاما، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والدقة في تقييم المتقدمين.

وأوضح العدوان أن المحامين المتدربين الذين يجتازون الامتحان، يتأهلون للتقدم إلى الامتحان الشفوي داخل النقابة، تمهيداً لاستكمال حلف اليمين القانونية بعد استيفاء جميع متطلبات التدريب.

وأشار إلى أن عدد المحامين المزاولين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية في النقابة يبلغ قرابة 18 ألف محامٍ ومحامية، في مؤشر على اتساع قاعدة المهنة في الأردن بحسب العدوان.