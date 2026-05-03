افتتاح 3 مشاريع سياحية في البحر الميت تزامنا مع عيد الاستقلال

خبرني - تستعد المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لافتتاح ثلاثة مشاريع سياحية جديدة في منطقة البحر الميت، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد السياحي وتطوير الوجهة الأكثر انخفاضاً في العالم.

ووفق بيان للمجموعة فإن المشاريع تشمل كورنيش البحر الميت، وشاطئ البحر الميت السياحي، وممشى البحر الميت، ضمن رؤية لإعادة تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تعمل على مدار العام.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، إن كورنيش البحر الميت يمتد على طول 1.1 كيلومتر، ويضم مسارات للمشي، ومناطق جلوس مطلة على البحر، ومسرحا خارجيا متعدد الاستخدامات، إضافة إلى نحو 30 فرصة استثمارية تشمل مطاعم ومقاهي ومشاريع ترفيهية.

وأضاف أن شاطئ البحر الميت السياحي، الذي يمتد على مساحة 240 دونماً وبطاقة استيعابية تتجاوز 4500 زائر، يوفر مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، ويضم مطعما سياحيا يتسع لنحو 300 شخص، إلى جانب مسابح ومناطق جلوس وتجهيزات مخصصة للعائلات.

وأشار إلى أن مشروع ممشى البحر الميت يتضمن 20 كشكا منظما على امتداد 4 كيلومترات، بهدف تنظيم النشاط التجاري وتحسين المشهد العام، إلى جانب توفير فرص عمل لأصحاب المشاريع الصغيرة.

وتتزامن هذه المشاريع مع فعاليات احتفالية تقام على امتداد المواقع الثلاثة، في أجواء وطنية تعكس روح عيد الاستقلال، فيما يُتوقع أن تسهم في خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الجذب السياحي للمنطقة.