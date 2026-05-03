الجيش الأردني يضرب منشآت تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود الشمالية
(MENAFN) شنّت القوات المسلحة الأردنية، فجر الأحد، عملية عسكرية واسعة على طول الحدود الشمالية للمملكة، استهدفت فيها منشآت تهريب الأسلحة والمخدرات التابعة لجماعات إجرامية مسلحة.
وأعلن الجيش في بيانه الرسمي: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الأحد، عملية الردع الأردني التي استهدفت فيها عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة."
وأوضح البيان أن العملية جاءت ثمرةً لجهود استخباراتية وعملياتية مكثفة، مكّنت القوات من تحديد مواقع المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات قواعدَ لانطلاق عملياتها نحو الأراضي الأردنية، حيث جرى "استهدافها وتدميرها." وأكد الجيش أن الضربات نُفّذت "وفق أعلى درجات الدقة."
تصاعد مقلق في محاولات التهريب
كشف البيان العسكري أن شبكات التهريب باتت توظّف "أنماطاً جديدة" في عملياتها، مستغلةً المتغيرات الجوية والتقلبات الإقليمية المتسارعة. وأشار إلى أن محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات "شهدت تصاعداً ملحوظاً"، مما وضع قوات حرس الحدود والوحدات الداعمة لها أمام تحديات متزايدة الضغط.
وختم الجيش الأردني بيانه بتأكيد حازم: "ستواصل التعامل الاستباقي الحاسم والرادع مع أي تهديد يمسّ أمن المملكة وسيادتها، وتسخّر لذلك إمكاناتها وقدراتها للتصدي له بكل قوة وحزم."
