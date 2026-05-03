أميركا تخطط لسحب نحو 5 آلاف جندي من الأراضي الألمانية
(MENAFN) أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، السبت، أن قرار واشنطن سحب نحو 5 آلاف جندي من الأراضي الألمانية لم يكن مفاجئاً، مؤكداً أن الوقت قد حان لتتولى الدول الأوروبية زمام أمنها بنفسها.
وقال بيستوريوس إن "ألمانيا تسير على الطريق الصحيح"، مستشهداً بمساعي برلين لتوسيع قواتها المسلحة "البوندسفير" وتسريع صفقات التسلح وتطوير البنية التحتية الدفاعية. وأضاف: "كان من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أوروبا، بما في ذلك ألمانيا."
وكان البنتاغون قد أعلن الجمعة عزمه سحب تلك القوات خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل. وأوضح المتحدث باسمه شون بارنيل في بيان رسمي: "نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة." وتمثل هذه القوات نحو 15 بالمئة من إجمالي الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا والبالغ عددهم قرابة 36 ألفاً.
جذور الأزمة: معركة كلامية بين ترامب وميرتس
اندلع التوتر حين وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، السياسة الأمريكية تجاه إيران بأنها تفتقر إلى استراتيجية واضحة، معتبراً أن طهران "تذل" القوة الأعظم في العالم. فردّ الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء بحدة، قائلاً إن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه." وفي محاولة لتهدئة الأجواء، دعا ميرتس الخميس إلى "شراكة موثوقة بين ضفتي الأطلسي"، دون أن يردّ على ترامب بشكل مباشر.
السيارات الألمانية في مرمى واشنطن
على الصعيد التجاري، أعلن ترامب الجمعة نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة "الأسبوع المقبل"، في ضربة موجعة للصناعة الألمانية التي طالما اتهم ترامب عملاقيها "مرسيدس" و"بي إم دبليو" بـ"استغلال" الأمريكيين لسنوات.
في المقابل، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن لوكالة إخبارية أن التكتل "ينفذ الالتزامات التي قطعها" وفق إجراءاته التشريعية المعتادة، محذرةً من أنه في حال تنصّل واشنطن من بنود الاتفاق التجاري المبرم الصيف الماضي، "فسنبقي جميع الخيارات مفتوحة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي."
ويأتي كل ذلك في سياق انتقادات أمريكية متصاعدة للحلفاء الأوروبيين بسبب ترددهم في دعم العمليات العسكرية ضد إيران أو المساهمة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي.
