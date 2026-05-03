403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
برنامج دبي الدولي للكتابة يطلق ورشة "كتابة الرواية" لتمكين المواهب العربية
(MENAFN- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 إبريل 2026- استمراراً لسلسلة الورش التي ينظِّمها برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عدد من الدول العربية، بهدف توسيع قنوات الدعم والتمكين للشباب العرب أينما كانوا، أعلن البرنامج عن تنظيم ورشة تدريبية لكتابة الرواية للعام 2026 بإشراف الدكتورة شهلا العجيلي، الروائية وأستاذة الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية، وذلك لمدة أربعة أشهر بدءاً من شهر أبريل الجاري، حيث قرَّرت إدارة البرنامج توسيع المشاركات من خلال عقد الورشة عن بُعد، وقوفاً على رغبة الكاتبات والكتّاب العرب الشباب الراغبين في الانتساب إلى البرنامج، ليتمكنوا من الانضمام من أي بقعة جغرافية يقيمون فيها.
وتعقد الورشة لهذا العام لقاءات شهرية عن بعد، يتعرف المتدرب خلالها إلى المبادئ الأساسية، ثم المتقدمة، في نظرية الرواية وتحولاتها وعلاقتها بالسياقات الثقافية الاجتماعية، قبل أن يبدأ بالتعرف إلى مدارس كتابة الرواية وعناصرها وأنواعها ومناظير السرد والرؤية وأنواع الشخصيات ونماذجها وعلاقتها بأزمنة الأحداث وأمكنتها.
وأعربت المدربة الدكتورة شهلا العجيلي عن سعادتها بالإشراف على ورشة الرواية لهذا العام، مؤكِّدةً أن هذه التجربة تمثل فرصة نوعية لاكتشاف أصوات روائية جديدة وصقلها ضمن إطار منهجي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وقالت: "نسعى خلال هذه الورشة إلى مرافقة المتدربين خطوة بخطوة في رحلتهم مع كتابة الرواية، بدءاً من بناء الفكرة وتطويرها، وصولاً إلى إنجاز نص متكامل يمتلك مقومات فنية وجمالية حقيقية. كما نحرص على خلق بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والرؤى، بما يعزز وعي المشاركين بأدواتهم السردية ويمنحهم الثقة في تطوير مشاريعهم الأدبية الخاصة".
وخلال الورشة، يحضر المتدربون برنامجاً قرائياً، وآخر كتابياً عملياً، تنتج عنهما نصوص مكتملة، وتأخذ إدارة البرنامج على عاتقها نشر الجدير منها ووضعه بين أيدي المتلقين، بعد إجراء عمليات التحرير والتدقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن ورشة كتابة الرواية السابقة، التي نظَّمها البرنامج في الأردن بإشراف الدكتورة شهلا العجيلي، وبالتعاون مع مؤسَّسة عبد الحميد شومان، قد أصدرت أربعة أعمال روائية هي: "ملح الذاكرة"، للكاتبة ولاء أبازيد، و"لعبة المقاعد" للكاتبة رغد زايد، و"رجال نادي الشطرنج" للكاتب سيف الدين محمد، و"الهاجرة"، للكاتبة أسيل العزازمة.
يذكر أنَّ 500 متدرب من مختلف الدول العربية انتظموا في الحلقات التدريبية لبرنامج دبي الدولي للكتابة الذي انطلق في العام 2013. كما أصدر البرنامج قرابة 300 كتاب تنوعت مجالاتها بين الرواية والقصة وأدب الطفل والترجمة وأدب الرحلات، فضلاً عن الكتب النقدية والبحثية، وغيرها من الإصدارات التي رفدت المكتبة العربية بكتب متميزة، وحقق البرنامج طوال تلك السنوات خطوات مثمرة في تطوير رأس المال البشري ووضع المبدعين الشباب على طريق الاحترافية في عالم الإبداع.
وتعقد الورشة لهذا العام لقاءات شهرية عن بعد، يتعرف المتدرب خلالها إلى المبادئ الأساسية، ثم المتقدمة، في نظرية الرواية وتحولاتها وعلاقتها بالسياقات الثقافية الاجتماعية، قبل أن يبدأ بالتعرف إلى مدارس كتابة الرواية وعناصرها وأنواعها ومناظير السرد والرؤية وأنواع الشخصيات ونماذجها وعلاقتها بأزمنة الأحداث وأمكنتها.
وأعربت المدربة الدكتورة شهلا العجيلي عن سعادتها بالإشراف على ورشة الرواية لهذا العام، مؤكِّدةً أن هذه التجربة تمثل فرصة نوعية لاكتشاف أصوات روائية جديدة وصقلها ضمن إطار منهجي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. وقالت: "نسعى خلال هذه الورشة إلى مرافقة المتدربين خطوة بخطوة في رحلتهم مع كتابة الرواية، بدءاً من بناء الفكرة وتطويرها، وصولاً إلى إنجاز نص متكامل يمتلك مقومات فنية وجمالية حقيقية. كما نحرص على خلق بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والرؤى، بما يعزز وعي المشاركين بأدواتهم السردية ويمنحهم الثقة في تطوير مشاريعهم الأدبية الخاصة".
وخلال الورشة، يحضر المتدربون برنامجاً قرائياً، وآخر كتابياً عملياً، تنتج عنهما نصوص مكتملة، وتأخذ إدارة البرنامج على عاتقها نشر الجدير منها ووضعه بين أيدي المتلقين، بعد إجراء عمليات التحرير والتدقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن ورشة كتابة الرواية السابقة، التي نظَّمها البرنامج في الأردن بإشراف الدكتورة شهلا العجيلي، وبالتعاون مع مؤسَّسة عبد الحميد شومان، قد أصدرت أربعة أعمال روائية هي: "ملح الذاكرة"، للكاتبة ولاء أبازيد، و"لعبة المقاعد" للكاتبة رغد زايد، و"رجال نادي الشطرنج" للكاتب سيف الدين محمد، و"الهاجرة"، للكاتبة أسيل العزازمة.
يذكر أنَّ 500 متدرب من مختلف الدول العربية انتظموا في الحلقات التدريبية لبرنامج دبي الدولي للكتابة الذي انطلق في العام 2013. كما أصدر البرنامج قرابة 300 كتاب تنوعت مجالاتها بين الرواية والقصة وأدب الطفل والترجمة وأدب الرحلات، فضلاً عن الكتب النقدية والبحثية، وغيرها من الإصدارات التي رفدت المكتبة العربية بكتب متميزة، وحقق البرنامج طوال تلك السنوات خطوات مثمرة في تطوير رأس المال البشري ووضع المبدعين الشباب على طريق الاحترافية في عالم الإبداع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment