زيلينسكي يحذر بيلاروسيا: "سنرد" بعد رصد نشاط غير معتاد على الحدود
(MENAFN) وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، تحذيراً جديداً لمينسك من مغبة الانزلاق إلى الحرب الدائرة ضد بلاده، وذلك عبر رسالة مصورة كشف فيها عن رصد تحركات غير اعتيادية على الجانب البيلاروسي من الحدود المشتركة خلال الجمعة.
وقال زيلينسكي إن كييف ترصد المشهد باستمرار، مضيفاً: "وإذا لزم الأمر، سنرد"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وليست هذه المرة الأولى التي يُطلق فيها الرئيس الأوكراني تحذيرات مماثلة؛ إذ سبق له في أبريل الماضي أن حذّر مينسك صراحةً من الانخراط في العمليات العسكرية الروسية. وعلى إثر ذلك، فرضت كييف حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا طالت اثنين من أبناء الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وتجدر الإشارة إلى أن بيلاروسيا أتاحت أراضيها للقوات الروسية في فبراير 2022 للتقدم نحو كييف، غير أنها أحجمت عن المشاركة المباشرة في المواجهات البرية حتى اللحظة.
على الجبهة الشرقية، كشف قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، السبت، أن القوات الروسية تشنّ زحفاً متصاعداً نحو مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، ساعيةً إلى اختراق ما يُعرف بـ"حزام الحصن"، وهو سلسلة من المدن المحصّنة التي شيّد الجيش الأوكراني فيها منظومات دفاعية بالغة التعقيد في شرق البلاد.
