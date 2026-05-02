بعد أن هاجمتهم إسرائيل.. وصول 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا

بعد أن هاجمتهم إسرائيل.. وصول 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا
وذكر مراسل الأناضول أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وصلت إلى مطار إسطنبول قادمة من جزيرة كريت وعلى متنها 59 ناشطا، بينهم 18 مواطنا تركيا.
ووصلت الطائرة التي تحمل رقم الرحلة "TK 6934" إلى مطار إسطنبول عند الساعة 21:45.
وكان في استقبال الناشطين داخل صالة كبار الزوار في المطار، أقاربهم وعدد من المسؤولين.
ومن المتوقع، عقب مراسم الاستقبال، أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة بالمدينة.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، بأنه من المتوقع عودة مواطنَين تركيَّين اثنين إلى البلاد، السبت، بعدما لم يتمكنا من ركوب هذه الطائرة بسبب خضوعهما لفحوصات صحية.
وأوضحت المصادر أن الطائرة الأولى التي وصلت إسطنبول كان على متنها إضافة إلى المواطنين الأتراك، 4 مواطنين من الولايات المتحدة، و5 من الأرجنتين، و2 من أستراليا، و1 من البحرين، و2 من البرازيل، و6 من المملكة المتحدة، و1 من هولندا، و3 من إسبانيا، و2 من إيطاليا، و10 من ماليزيا، و1 من المكسيك، و1 من باكستان، و1 من تشيلي، و2 من نيوزيلندا.
والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.
ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.
وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول، في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.
وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قاربا يواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.
وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.
ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.
كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.
