بعد أن هاجمتهم إسرائيل.. وصول 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا

MENAFN - Palestine News Network ) اسطنبول/PNN- هبطت في مطار إسطنبول، مساء امس الجمعة، طائرة خاصة تقل 59 ناشطا من "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط أثناء توجهه لكسر الحصار عن غزة.

وذكر مراسل الأناضول أن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية وصلت إلى مطار إسطنبول قادمة من جزيرة كريت وعلى متنها 59 ناشطا، بينهم 18 مواطنا تركيا.

ووصلت الطائرة التي تحمل رقم الرحلة "TK 6934" إلى مطار إسطنبول عند الساعة 21:45.

وكان في استقبال الناشطين داخل صالة كبار الزوار في المطار، أقاربهم وعدد من المسؤولين.

ومن المتوقع، عقب مراسم الاستقبال، أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة بالمدينة.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، بأنه من المتوقع عودة مواطنَين تركيَّين اثنين إلى البلاد، السبت، بعدما لم يتمكنا من ركوب هذه الطائرة بسبب خضوعهما لفحوصات صحية.

وأوضحت المصادر أن الطائرة الأولى التي وصلت إسطنبول كان على متنها إضافة إلى المواطنين الأتراك، 4 مواطنين من الولايات المتحدة، و5 من الأرجنتين، و2 من أستراليا، و1 من البحرين، و2 من البرازيل، و6 من المملكة المتحدة، و1 من هولندا، و3 من إسبانيا، و2 من إيطاليا، و10 من ماليزيا، و1 من المكسيك، و1 من باكستان، و1 من تشيلي، و2 من نيوزيلندا.

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

ومساء الأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا القوارب التي تقل الناشطين.

وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول، في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضاف المسؤولون أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قاربا من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا يزال 14 قاربا يواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة أيلول/ سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.