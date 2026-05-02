  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الذهب يبدأ بالارتفاع رغم توجهه لتسجيل خسارة أسبوعية

الذهب يبدأ بالارتفاع رغم توجهه لتسجيل خسارة أسبوعية

2026-05-02 03:05:00
(MENAFN- Palestine News Network ) سنغافورة/PNN- صعد الذهب بشكل طفيف، أمس الجمعة، معوضا خسائر سابقة تجاوزت واحدًا بالمئة.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 4627.63 دولارا للأوقية بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند 4559.48 دولارًا في ​وقت سابق من الجلسة، ومع ذلك، لا يزال المعدن النفيس ‌يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في يونيو بنسبة 0.4% مسجلة 4649.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة ثلاثة بالمئة لتصل إلى 75.91 دولارًا ​للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 1992.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.6% ليصل إلى 1532.79 دولارًا.

MENAFN02052026000205011050ID1111061152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث