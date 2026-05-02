الذهب يبدأ بالارتفاع رغم توجهه لتسجيل خسارة أسبوعية

الذهب يبدأ بالارتفاع رغم توجهه لتسجيل خسارة أسبوعية
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 4627.63 دولارا للأوقية بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند 4559.48 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، ومع ذلك، لا يزال المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في يونيو بنسبة 0.4% مسجلة 4649.60 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة ثلاثة بالمئة لتصل إلى 75.91 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 1992.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.6% ليصل إلى 1532.79 دولارًا.
