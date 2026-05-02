الذهب يبدأ بالارتفاع رغم توجهه لتسجيل خسارة أسبوعية

MENAFN - Palestine News Network ) سنغافورة/PNN- صعد الذهب بشكل طفيف، أمس الجمعة، معوضا خسائر سابقة تجاوزت واحدًا بالمئة.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 4627.63 دولارا للأوقية بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند 4559.48 دولارًا في ​وقت سابق من الجلسة، ومع ذلك، لا يزال المعدن النفيس ‌يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في يونيو بنسبة 0.4% مسجلة 4649.60 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة ثلاثة بالمئة لتصل إلى 75.91 دولارًا ​للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 1992.05 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.6% ليصل إلى 1532.79 دولارًا.