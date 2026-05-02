الفرد الذي لم يولد بعد بقلم رامي مهداوي

MENAFN - Palestine News Network ) في التجربة الفلسطينية، لا يُطرح سؤال القيم الجماعية والحريات الفردية بوصفه ترفًا فكريًا، بل بوصفه معضلة وجودية تُلامس جوهر الكينونة ذاتها. فهنا، حيث يتكثف التاريخ في لحظة يومية مثقلة بالتهديد، وحيث يتحول البقاء إلى فعل مقاومة، لا تعود القيم مجرد منظومة أخلاقية، بل تصبح بنية دفاعية عميقة، فيما تتحول الحرية الفردية إلى اختبار معقّد يتأرجح بين الممكن والمؤجل.لقد تشكّلت القيم الجماعية الفلسطينية في سياق استثنائي، حيث لم يكن المجتمع يملك رفاهية التفكك. التضامن، والتكافل، والانضباط الجمعي، لم تكن فقط تعبيرات ثقافية، بل شروطًا للاستمرار في وجه مشروع يستهدف اقتلاع الإنسان من أرضه ومعناه. في هذا السياق، تماهت الأخلاق مع السياسة، وامتزجت الهوية بالوظيفة، فأصبح الفرد حاملًا لعبء الجماعة، لا مجرد عضو فيها. هنا، تكتسب القيم بعدًا شبه مقدّس، لأنها ترتبط بحماية الوجود، لا بتنظيمه فقط.

غير أن هذه الضرورة التاريخية، على مشروعيتها، تحمل في داخلها بذور إشكالية عميقة. فحين تُرفع القيم إلى مرتبة الضرورة المطلقة، وتُحصّن ضد النقد، تتحول من قوة حيوية إلى بنية مغلقة. عندها، يصبح الاختلاف تهديدًا، والتفكير الحر نوعًا من الشك، بل وربما خيانة رمزية. في لحظة كهذه، يُعاد إنتاج الجماعة كسلطة أخلاقية لا تُرى، لكنها تُمارس تأثيرها العميق في تشكيل الوعي، وتحديد المقبول والمرفوض، ليس عبر القانون، بل عبر الضمير الجمعي.

في المقابل، تبدو الحريات الفردية في الحالة الفلسطينية وكأنها مؤجلة دائمًا إلى "ما بعد" لا يأتي. فالفرد الفلسطيني لا يعيش فقط تحت سلطة مجتمعه، بل تحت منظومة استعمارية تُقيد حركته، وتعيد تعريف إنسانيته ضمن شروط السيطرة. هنا، يتضاعف القيد، ويصبح الحديث عن الحرية معلقًا بين احتلال خارجي يُصادر الحقوق، وبنية داخلية قد لا تمنحها كامل مشروعيتها. ومن ثمّ، فإن الفرد يجد نفسه في موقع هشّ: مطالبًا بالالتزام بقيم الجماعة من جهة، ومحرومًا من شروط الحرية من جهة أخرى.

لكن الإشكال الأعمق لا يكمن في غياب الحرية فحسب، بل في طريقة فهمها. فحين تُختزل الحرية في بعدها الفردي المنفصل عن السياق، فإنها قد تتحول إلى شكل من الاغتراب، لا التحرر. وحين تُرفض باسم القيم دون تمييز، فإنها تُغلق أفق التطور. بهذا المعنى، فإن المعضلة الفلسطينية ليست صراعًا بين الحرية والقيم، بل أزمة في الوعي بالعلاقة الجدلية بينهما.

إن ما يجعل هذه العلاقة أكثر تعقيدًا هو التحول الرقمي الذي أعاد تشكيل المجال العام. لم يعد الفلسطيني محكومًا فقط بفضائه المحلي، بل أصبح جزءًا من فضاء كوني مفتوح، تُطرح فيه نماذج متعددة للعيش، والهوية، والحرية. هذا الانفتاح أوجد فجوة بين جيل تشكّل وعيه في سياق النضال الجمعي الصلب، وجيل جديد يسعى إلى تعريف ذاته خارج القوالب الجاهزة، دون أن يتخلى بالضرورة عن قضيته. هذا الجيل لا يرى في الحرية تهديدًا للهوية، بل شرطًا لإعادة بنائها، لكنه يصطدم أحيانًا ببنية قيمية لم تُحدّث أدواتها التأويلية.

في هذا التوتر، تتجلى أزمة أعمق: أزمة في إنتاج المعنى. فالمجتمع الذي يعيش تحت ضغط دائم يميل إلى تثبيت معانيه، لا إلى مساءلتها، لأنه يرى في الاستقرار الرمزي شرطًا للصمود. لكن هذا التثبيت، إذا طال، يتحول إلى جمود، ويُفقد القيم قدرتها على التفاعل مع الواقع المتغير. وهنا، يصبح الخطر مزدوجًا: تفكك بطيء من الداخل، أو انفجار مفاجئ نتيجة تراكم التناقضات.

من هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام الوعي الفلسطيني ليس في الاختيار بين القيم والحرية، بل في إعادة تأسيس العلاقة بينهما على قاعدة فلسفية جديدة. قاعدة ترى في القيم إطارًا مفتوحًا للتأويل، لا نصًا مغلقًا، وفي الحرية ممارسة مسؤولة، لا انفصالًا عن السياق. فالقيم التي لا تحتمل النقد تفقد أخلاقيتها، والحرية التي لا تعترف بالآخر تفقد إنسانيتها.

إن ما يحتاجه الفلسطيني اليوم هو شجاعة فكرية تعادل شجاعته السياسية؛ شجاعة تعيد طرح الأسئلة المؤجلة، لا لتقويض الجماعة، بل لتحريرها من ثقل المسلّمات. فالمجتمع الذي يسعى إلى التحرر من الخارج، لا يمكنه أن يؤجل تحرره من الداخل إلى ما لا نهاية. لأن الحرية، في جوهرها، ليست محطة نهائية، بل ممارسة يومية تُبنى في قلب التناقض.

في النهاية، تبدو الحالة الفلسطينية كأنها تعيش على حدّ سكين فلسفي: إذا انحازت كليًا إلى القيم، خنقت الفرد؛ وإذا انحازت كليًا إلى الفرد، خاطرت بتفكك الجماعة. وبين هذين الحدّين، لا يوجد حل جاهز، بل مسار دائم من التفاوض الأخلاقي، حيث يُعاد تعريف الإنسان، لا ككائن تابع أو منفصل، بل كذات حرة داخل جماعة حية. هنا فقط، يمكن أن يتحول الصراع من عبء إلى إمكانية، ومن مأزق إلى أفق.