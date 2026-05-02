4 شهداء لبنانين في قصف الاحتلال بلدتين في جنوب لبنان
وأفادت مراسلنا، بأن غارة الاحتلال استهدفت بلدتي كفر دجال وشوكين ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.
وأضاف، أن الاحتلال قصف بلدات فرون، عدشيت، مجدل زون، الغندورية، زوطر الشرقية حاروف، مليتا، حبوش ووادي السلوقي جنوب لبنان.
كما ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات التي استهدفت بلدة حبوش الجنوبية إلى ثمانية، فيما توقفت فرق الدفاع المدني والاسعاف عن رفع الانقاض بسبب التحليق المكثف للطيران المسير.
ووجه جيش الاحتلال اليوم، إنذارا إلى سكان 9 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر.
وأشار مراسلنا إلى أن هذه القرى هي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش.
يشار إلى أن جيش الاحتلال شن يوم أمس أكثر من 20 غارة استهدفت بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية.
