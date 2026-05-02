4 شهداء لبنانين في قصف الاحتلال بلدتين في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت /PNN- استشهد 4 مواطنين لبنانين وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأفادت مراسلنا، بأن غارة الاحتلال استهدفت بلدتي كفر دجال وشوكين ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف، أن الاحتلال قصف بلدات فرون، عدشيت، مجدل زون، الغندورية، زوطر الشرقية حاروف، مليتا، حبوش ووادي السلوقي جنوب لبنان.

كما ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات التي استهدفت بلدة حبوش الجنوبية إلى ثمانية، فيما توقفت فرق الدفاع المدني والاسعاف عن رفع الانقاض بسبب التحليق المكثف للطيران المسير.

ووجه جيش الاحتلال اليوم، إنذارا إلى سكان 9 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر.

وأشار مراسلنا إلى أن هذه القرى هي: قعقعية الجسر، عدشيت الشقيف، جبشيت، عبا، كفرجوز، حاروف، الدوير، دير الزهراني، وحبوش.

يشار إلى أن جيش الاحتلال شن يوم أمس أكثر من 20 غارة استهدفت بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية.