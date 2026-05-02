ستارمر يبرر احتمال حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا.. الكثير من اليهود اشتكوا تكرار المظاهرات

MENAFN - Palestine News Network ) لندن /PNN- أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين قد يكون مبررا، في بعض الحالات، لا سيما عند رفع شعارات تدعو إلى انتفاضة، وذلك في أعقاب طعن يهوديين، في هجوم شهدته لندن، الأربعاء.

وقال ستارمر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "لقد دخلنا مرحلة جديدة تماما" مع هذا الهجوم، الذي صنفته الشرطة بأنه "إرهابي"، وأسفر عن إصابة شخصين، في حي غولدرز غرين، الذي يضم جالية يهودية كبيرة في لندن.

وتلقى ستارمر صيحات استهجان، الخميس، خلال زيارة إلى مركز إسعاف يهودي، إذ اتهمه البعض بالتقصير في حماية اليهود في البلاد، واستنكروا تنظيم مسيرات داعمة للفلسطينيين، في المدن البريطانية الكبرى.

وقال ستارمر إن "كثيرين من أبناء الطائفة اليهودية" قد اشتكوا من "تكرار" هذه المظاهرات (الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمنهاضة للاحتلال الإسرائيلي).

وأعرب عن تأييده لفرض قيود أكثر صرامة على الشعارات، موضحا أن "هناك حالات" قد يكون فيها الحظر ضروريا.

وقال: "أنا من أشدّ المدافعين عن حرية التعبير، والاحتجاج السلمي. لكن عندما نسمع شعارات مثل 'لنعولم الانتفاضة'، فهذا أمر 'غير مقبول مطلقا'، و'ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما'".

وأشار إلى أن المناقشات جارية مع الشرطة، بشأن هذا الموضوع، "منذ فترة"، موضحا أنه يرغب في دراسة "الصلاحيات الإضافية" التي يمكن منحها للحكومة.