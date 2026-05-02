ستارمر يبرر احتمال حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا.. الكثير من اليهود اشتكوا تكرار المظاهرات

ستارمر يبرر احتمال حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا.. الكثير من اليهود اشتكوا تكرار المظاهرات
وقال ستارمر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "لقد دخلنا مرحلة جديدة تماما" مع هذا الهجوم، الذي صنفته الشرطة بأنه "إرهابي"، وأسفر عن إصابة شخصين، في حي غولدرز غرين، الذي يضم جالية يهودية كبيرة في لندن.
وتلقى ستارمر صيحات استهجان، الخميس، خلال زيارة إلى مركز إسعاف يهودي، إذ اتهمه البعض بالتقصير في حماية اليهود في البلاد، واستنكروا تنظيم مسيرات داعمة للفلسطينيين، في المدن البريطانية الكبرى.
وقال ستارمر إن "كثيرين من أبناء الطائفة اليهودية" قد اشتكوا من "تكرار" هذه المظاهرات (الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمنهاضة للاحتلال الإسرائيلي).
وأعرب عن تأييده لفرض قيود أكثر صرامة على الشعارات، موضحا أن "هناك حالات" قد يكون فيها الحظر ضروريا.
وقال: "أنا من أشدّ المدافعين عن حرية التعبير، والاحتجاج السلمي. لكن عندما نسمع شعارات مثل 'لنعولم الانتفاضة'، فهذا أمر 'غير مقبول مطلقا'، و'ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزما'".
وأشار إلى أن المناقشات جارية مع الشرطة، بشأن هذا الموضوع، "منذ فترة"، موضحا أنه يرغب في دراسة "الصلاحيات الإضافية" التي يمكن منحها للحكومة.
