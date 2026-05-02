الجبور تطرح ورقة حول التفاوت السوسيو-اقتصادي بين الأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف في مؤتمر الداخلة

خبرني - احتضنت مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية أشغال المؤتمر السياسي الثالث للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، في سياق وُصف بغير المسبوق، عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرّس بشكل واضح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأفق وحيد للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

المؤتمر، الذي امتد على يومين (29 و30 أبريل)، لم يكن مجرد محطة تداولية، بل جاء ليؤكد تحوّلًا نوعيًا في مقاربة ملف الصحراء: من إدارة النزاع داخل أروقة الأمم المتحدة إلى منطق سياسي قائم على النتائج، مدعوم بدينامية دبلوماسية متصاعدة ومواقف دولية متنامية لصالح مغربية الصحراء.

و تركّزت الجلسات على محاور رئيسية أعادت تأطير النقاش حول القضية، أبرزها:التحولات السياسية والأمنية المرتبطة بملف الصحراء في ضوء القرار 2797

الديناميات الدبلوماسية الدولية وتنامي الاعتراف بمغربية الصحراء و الأبعاد القانونية للنزاع في ضوء القانون الدولي

الانتقال من تدبير النزاع إلى هندسة الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي بالاضافة الى دور التنمية كرافعة لترسيخ السيادة، و التكامل الإقليمي والمبادرات الاستراتيجية، خاصة المبادرة الملكية الاطلسية لإفريقيا.

كما شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لمشاريع كبرى، أبرزها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويجسد التحول من خطاب سياسي إلى واقع اقتصادي ملموس.

و في قلب النقاشات، برزت مداخلة الدكتورة آمال الجبور التي قدّمت قراءة مركّبة للملف، من خلال مقاربة سوسيو-اقتصادية وإنسانية، تجاوزت الوصف إلى تفكيك البنية العميقة للنزاع، وقدّمت الجبور ورقتها تحت عنوان:“ التفاوت السوسيو-اقتصادي بين مأساة العيش في تندوف ودينامية التنمية في الصحراء المغربية”، حيث قامت ببناء مقارنة حادة بين نموذجين متناقضين:نموذج المخيمات في تندوف: كفضاء مغلق، هش إنسانيًا وحقوقيًا، قائم على الاعتماد شبه الكلي على المساعدات، مع ما يرافق ذلك من اختلالات بنيوية، تشمل ضعف الحماية القانونية، و انتشار الفقر وسوء التغذية، وانسداد الأفق أمام الشباب. مقابل نموذج الأقاليم الجنوبية: الفضاء المندمج اقتصاديًا، الذي يشهد دينامية تنموية متسارعة، مدعومة بمشاريع بنيوية واستثمارات استراتيجية، تتيح فرص التعليم والعمل والاستقرار.

ما قدّمته الجبور يتجاوز المقارنة الوصفية إلى طرح سياسي ضمني مفاده أن الشرعية اليوم لم تعد خطابية بل واقعية، تُقاس بقدرة النموذج على إنتاج الاستقرار والتنمية.

مشيرة في ورقتها الى ان المخيمات لم تعد فقط أزمة إنسانية، بل تحوّلت إلى معطى جيوسياسي هش يهدد الأمن الإقليمي، خاصة في ظل تقاطعات محتملة مع شبكات غير مستقرة في الساحل.

وأضافت، ان الحكم الذاتي لم يعد مجرد مقترح سياسي، بل مشروع اندماج تنموي شامل يعيد تعريف السيادة من منظور اقتصادي-اجتماعي.

كما أبرزت الورقة تحولًا مهمًا في الخطاب الدولي للملف، يتمثل في نقل النقاش من“حق تقرير المصير” كطرح نظري، إلى“حق العيش الكريم” كمعيار عملي للحكم على النماذج.

ومن الزوايا اللافتة في مداخلة الجبور، تأكيدها على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والمغرب، والتي وصفتها بأنها شراكة استراتيجية متجذرة، أرسى دعائمها الملكان الراحلان الحسين الثاني والحسن الثاني، وواصل تعزيزها الملك عبد الله الثاني والملك محمد السادس.

هذا البعد لم يكن مجرد إشارة بروتوكولية، بل يحمل دلالة سياسية، مفادها أن الدعم العربي لمغربية الصحراء يستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة، ويعكس تحولًا في المزاج العربي نحو دعم مقاربات الاستقرار ووحدة وسيادة الدول.

و أكد المشاركون في المؤتمر أن ملف الصحراء المغربية دخل مرحلة جديدة عنوانها“تثبيت الحل” بدل“إدارة النزاع”، في ظل دعم دولي متنامٍ ومشاريع تنموية تعزز منطق السيادة على الأرض.

وفي هذا السياق، جاءت ورقة د. آمال الجبور لتمنح النقاش عمقًا إنسانيًا وسياسيًا، عبر تفكيك التفاوت الصارخ بين نموذجين، وتكريس فكرة أن مستقبل المنطقة لن يُحسم بالشعارات، بل بقدرة المشاريع على ضمان الكرامة الإنسانية والاستقرار.

وقد شارك في المؤتمر شخصيات دبلوماسية وسياسية وأكاديمية وازنة من قارات عدة، إلى جانب فاعلين مدنيين وإعلاميين، ما أضفى على النقاش طابعًا متعدد الأبعاد، جمع بين التحليل السياسي و القانوني والتنموي، والجيوستراتيجي.

اختُتمت أشغال المؤتمر باعتماد إعلان سياسي جدّد فيه المشاركون دعمهم للوحدة الترابية للمغرب، مع التأكيد على مواكبة الدينامية الدولية المتصاعدة لصالح الحكم الذاتي.

وتكشف مجمل مخرجات المؤتمر عن انتقال نوعي في مقاربة ملف الصحراء، حيث لم يعد النقاش يدور حول إمكانيات الحل بقدر ما يتركز حول كيفية تنزيله، في ظل تزاوج متصاعد بين الشرعية الدولية، والدينامية التنموية، والتحولات الجيوسياسية.

