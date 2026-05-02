مسؤول إسرائيلي: المسيّرات تحدٍّ معقد ولا حل سحريا شاملا لها

2026-05-02 03:02:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن ضابط رفيع بالجيش ان لا حل حاليا للطائرات المسيّرة ولن ننجح بشكل كامل في اعتراضها

واضافت ان الدفاع غير كاف ويجب مهاجمة مشغلي المسيّرات بعمق 20 كيلومترا في لبنان

من جابها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي بارز ان المسيّرات تحدٍّ معقد ولا حل سحريا شاملا لها

واضافت انه يمكن للجنود استخدام شباك للحماية من المسيّرات حتى إيجاد حل لها

