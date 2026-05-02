مسؤول إسرائيلي: المسيّرات تحدٍّ معقد ولا حل سحريا شاملا لها

مسؤول إسرائيلي: المسيّرات تحدٍّ معقد ولا حل سحريا شاملا لها
خبرني - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن ضابط رفيع بالجيش ان لا حل حاليا للطائرات المسيّرة ولن ننجح بشكل كامل في اعتراضها
واضافت ان الدفاع غير كاف ويجب مهاجمة مشغلي المسيّرات بعمق 20 كيلومترا في لبنان
من جابها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي بارز ان المسيّرات تحدٍّ معقد ولا حل سحريا شاملا لها
واضافت انه يمكن للجنود استخدام شباك للحماية من المسيّرات حتى إيجاد حل لها
