جحيم تحت الماء... 5 ملايين قنديل تسيطر على بحيرة عمرها آلاف السنين

في ظاهرة طبيعية نادرة قد تبدو أقرب إلى الخيال العلمي، تحتضن "بحيرة القناديل" في دولة بالاو بالمحيط الهادئ نظاماً بيئياً فريداً يضم نحو 5 ملايين قنديل بحر من نوع فرعي لا يوجد في أي مكان آخر على الأرض، بعد عزلة استمرت قرابة 12 ألف عام.

تقع البحيرة، المعروفة محلياً باسم "البحيرة الخامسة"، داخل جزيرة إييل مالك الصخرية غرب المحيط الهادئ، وهي غير مأهولة بالسكان، ويبلغ طولها نحو 400 متر وعمقها 30 متراً، وتحيط بها أشجار المانغروف التي تشكل موطناً لكائنات بحرية متعددة، أبرزها القناديل التي منحتها اسمها الشهير.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن هذه البحيرة تكونت قبل حوالي 12 ألف عام، عندما أدى ارتفاع وانخفاض مستوى سطح البحر إلى عزلها عن البحيرات الساحلية المجاورة، هذا العزل الطويل سمح بتطور كائناتها البحرية بشكل مستقل تماماً عن نظيراتها في المحيط المفتوح.

ويهيمن على النظام البيئي داخل البحيرة نوع فريد يُعرف باسم القنديل الذهبي (Mastigias papua etpisoni)، وهو نوع فرعي من قناديل البحر المرقطة، وقد سُمي تكريماً لرئيس بالاو السابق نغيراتكل إيتبيسون، ويُعد هذا النوع الأكثر انتشاراً داخل البحيرة مقارنة بغيره.

ومن أبرز السمات السلوكية لهذه القناديل قدرتها على الهجرة اليومية وفق حركة الشمس، إذ تتجه صباحاً نحو الشرق مع شروق الشمس، ثم تتحرك غرباً مع تقدم النهار، لتكوّن ما يشبه "جدراناً حية" من القناديل داخل مياه البحيرة.

ويعتمد هذا السلوك على علاقة تكافلية مع طحالب دقيقة تُعرف بالدينوفلاجيلات، تعيش داخل أنسجة القناديل، حيث توفر لها السكريات الناتجة عن عملية التمثيل الضوئي، بينما تستفيد الطحالب من أشعة الشمس التي تحصل عليها بفضل حركة القناديل قرب سطح الماء.

وبحسب مؤسسة أبحاث الشعاب المرجانية، فإن عدد القناديل الذهبية في البحيرة يتغير عبر السنوات، إذ بلغ ذروته نحو 30 مليون قنديل عام 2005، قبل أن ينخفض بشكل حاد عام 2016 نتيجة تأثيرات ظاهرة "إل نينيو" وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تراجع الطحالب وبالتالي تأثر القناديل.

كما تضم البحيرة نوعاً آخر هو قنديل القمر (Aurelia sp.)، إلا أن القنديل الذهبي يبقى الأكثر عدداً وهيمنة، وتشير التقديرات الحديثة إلى استقرار العدد حالياً عند نحو 5 ملايين فرد، بعد تعافٍ تدريجي بدأ منذ عام 2019.

وتؤكد البيانات العلمية أن هذا النظام البيئي الفريد يظل هشاً أمام التغيرات المناخية، حيث تعتمد القناديل بشكل أساسي على توازن دقيق بين الضوء والطحالب ودرجة حرارة المياه، ما يجعل استمرار استقرار البحيرة مرتبطاً بظروف بيئية شديدة الحساسية.