بينها 3 دول عربية..أمريكا توافق على مبيعات عسكرية لحلفاء بالشرق الأوسط

خبرني - بقيمة إجمالية تزيد على 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط، قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت،إنها وافقت على مبيعات عسكرية لـ4 دول؛ أبرزها دولة الإمارات.

فماذا نعرف عنها؟

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بالموافقة على صفقة بيع عتاد عسكري إلى دولة الإمارات التي قالت إنها تُعد عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية واطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، فإن الصفقة، تتضمن شراء نظام «أسلحة القتل الدقيقة المتقدم” (APKWS) والمعدات المرتبطة به، وتُقدَّر القيمة الإجمالية لها بنحو 147.6 مليون دولار.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنها تتضمن 1500 وحدة من أقسام التوجيه (بنسخة جو–جو) من نظام APKWS-II، إضافة إلى عدد من المعدات الدفاعية غير الرئيسية، وتشمل:

قاذفات من طراز LAU-131 A/A، ورؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، ومحركات صواريخ MK66، وصواعق تقاربية، ورؤوس تدريب من طراز WTU-1/B، ومحركات صواريخ MK66 غير المعبأة، إلى جانب معدات الدعم، والمطبوعات والوثائق الفنية، وخدمات النقل، فضلًا عن عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

وأكد البيان أن هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن شريك دفاعي رئيسي، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تُعد عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الصفقة ستعزز قدرة الإمارات على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تطوير قدراتها الدفاعية الذاتية والحفاظ عليها، وتحسين قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية، مؤكدة أن دولة الإمارات لن تواجه أي صعوبة في دمج هذه الأنظمة والخدمات ضمن قواتها المسلحة.

ماذا عن الكويت؟

تتضمن الصفقة العسكرية للكويت، شراء نظام قيادة المعارك المتكامل (Integrated Battle Command System - IBCS) والمعدات المرتبطة به، وتُقدّر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 2.5 مليار دولار.

وطلبت حكومة الكويت شراء:

ستة (6) مراكز عمليات اشتباك لنظام IBCS (محمولة/قابلة للنشر)

مركزين (2) للعمليات المستضافة ضمن النظام

ستة (6) بيئات تعاون متكاملة (ICE) محمولة

بيئتين (2) مستضافتين ضمن النظام

أربعة عشر (14) مجموعة تعديل لوحدات الإطلاق المتكاملة

خمسة وثلاثين (35) مجموعة شبكات إطلاق مرتبطة بأنظمة الإطلاق المحسّنة

أربعة وعشرين (24) جهاز تشفير تعريف الصديق/العدو (KIV 77 أو 79)

كما تشمل الصفقة معدات دفاعية غير رئيسية، بينها: معدات الاتصالات، أدوات ومعدات الاختبار، معدات الدعم، مولدات كهربائية، مركبات، خدمات النقل، المطبوعات والوثائق الفنية، معدات التدريب بما في ذلك جهاز تدريب إعادة تهيئة الدفاع الجوي، قطع الغيار والإصلاح، تدريب الأفراد، فريق الدعم الفني الميداني، خدمات المساعدة الفنية والهندسية واللوجستية من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين، تخطيط المرحلة الثانية من نظام IBCS، تكامل الأنظمة واختبارها، دعم مكاتب ميدانية، بالإضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الصفقة ستعزز قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرات متقدمة في كشف الدفاع الجوي، كجزء من نظام رادار الاستشعار للدفاع الجوي والصاروخي منخفض الطبقة، إلى جانب دمج نظام IBCS كمنظومة قيادة وسيطرة، بما يوفر قدرة دفاعية متعددة الطبقات.

وسيسهم هذا التطوير في حماية الكويت والقوات البرية المتحالفة معها، كما سيعزز بشكل كبير مساهمة الكويت في منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، بحسب البيان.

وحدد البيان أن المقاولين الرئيسيين هم:

شركة نورثروب غرومان ومقرها في فولز تشيرش بولاية فيرجينيا

شركة RTX ومقرها في أرلينغتون بولاية فيرجينيا

شركة لوكهيد مارتن ومقرها في دالاس بولاية تكساس

قطر.. على الرادار الأمريكي

وتضمنت الصفقة الأمريكية الموجهة لقطر، شراء نظام“أسلحة القتل الدقيقة المتقدم” (Advanced Precision Kill Weapon System - APKWS)، وتُقدَّر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 992.4 مليون دولار.

وطلبت حكومة قطر شراء 10,000 وحدة من الذخائر الكاملة لنظام APKWS-II (نسخة أحادية متقدمة).

كما تشمل الصفقة معدات دفاعية غير رئيسية، من بينها:

قاذفات من طراز LAU-131 A/A، ورؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-152، ومحركات صواريخ MK66، وصواعق تقاربية، ورؤوس تدريب من طراز WTU-1/B، ومحركات صواريخ MK66 غير المعبأة، ومعدات دعم أخرى، إضافة إلى المطبوعات والوثائق الفنية، وخدمات النقل، وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين، فضلًا عن عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير قرر، مع تقديم مبررات تفصيلية، وجود حالة طوارئ تستدعي البيع الفوري لهذه المعدات والخدمات الدفاعية إلى قطر، بما يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وحدد البيان أن المقاول الرئيسي هو شركة BAE Systems ومقرها في ناشوا بولاية نيوهامبشير. كما أوضح أن الحكومة الأمريكية لا تعلم حتى الآن بوجود أي اتفاق تعويضات مرتبط بهذه الصفقة، على أن يتم تحديد ذلك في المفاوضات بين المشتري والمقاول.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بالموافقة على صفقة بيع أخرى لقطر، تتضمن شراء خدمات إعادة تزويد منظومة الدفاع الجوي والصاروخي“باتريوت” (PATRIOT) والمعدات المرتبطة بها، وتُقدَّر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 4.01 مليار دولار.

وطلبت حكومة دولة قطر شراء:

200 صاروخ من طراز PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical ضمن نظام باتريوت المزود برادار التتبع المرحلي لاعتراض الأهداف

300 صاروخ من طراز PAC-3 Missile Segment Enhancement

كما تشمل الصفقة معدات دفاعية غير رئيسية، من بينها: قطع غيار لصواريخ PAC-2 وPAC-3 ومعدات الدعم الأرضي، وعمليات الإصلاح والإرجاع المصنفة وغير المصنفة، ومستلزمات حاويات الصواريخ، وبرنامج المراقبة الميدانية لصواريخ PAC-3، إضافة إلى خدمات المساعدة الفنية والهندسية واللوجستية من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين، وضمان الجودة، وعناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

أمريكا وأمن إسرائيل:

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بالموافقة على صفقة بيع عسكري خارجي محتملة إلى حكومة إسرائيل، تتضمن شراء نظام“أسلحة القتل الدقيقة المتقدم” (Advanced Precision Kill Weapon System - APKWS) والمعدات المرتبطة به، وتُقدَّر القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 992.4 مليون دولار.

وطلبت حكومة إسرائيل شراء 10,000 وحدة من الذخائر الكاملة لنظام APKWS-II (النسخة المتكاملة All Up Round).

كما تشمل الصفقة معدات دفاعية غير رئيسية، من بينها: معدات دعم الاختبارات، ومعدات دعم إضافية، وبيانات فنية، وقطع غيار وإصلاح، ومطبوعات ووثائق تقنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، وخدمات النقل، وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين، بالإضافة إلى عناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الصفقة ستعزز قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتقوية دفاعاتها الداخلية، وتوفير قدرة ردع ضد التهديدات الإقليمية، مؤكدة أن إسرائيل لن تواجه أي صعوبة في دمج هذه المعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة.