387 مليون درهم أرباح "إن إم دي سي جروب" خلال الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت ((إن إم دي سي جروب))، المتخصصة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، والتي عكست استقرار الأداء واستمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها بكفاءة عبر مختلف عملياتها في ظل المتغيرات الإقليمية.

وواصلت ((إن إم دي سي جروب)) تحقيق تقدم متوازن عبر مشاريعها المختلفة مدعومة بجهود تنفيذ مدروسة وتنسيق تشغيلي فعال. وبلغت الإيرادات 6.6 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 7 % على أساس سنوي، بفضل التحويل المستمر لمحفظة المشاريع إلى إيرادات. كما بلغ صافي الربح 387 مليون درهم، بما يعكس نهجاً مالياً منضبطاً وحذراً في ظل بيئة تشغيلية تتسم بالتعقيد.

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 55.4 مليار درهم، الأمر الذي يعكس رؤية قوية للإيرادات المستقبلية، فيما وصلت قيمة المشاريع المستقبلية إلى 92 مليار درهم عبر وحدات الأعمال التابعة للمجموعة ((إن إم دي سي انيرجي))، ((إن إم دي سي دريدجيجنج اند مارين)) و((إن إم دي سي انفرا))، بما يؤكد اتساع نطاق الفرص المتاحة ضمن القطاعات الرئيسية للمجموعة.

وخلال الربع الأول، واصلت ((إن إم دي سي جروب)) تعزيز زخم أعمالها في قطاع البنية التحتية من خلال ((إن إم دي سي إنفرا))، مع التركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية والتي تتماشى مع الأولويات الوطنية. كما أسهم الاستحواذ على شركة ((لانتانيا أجواس)) في تعزيز حضور المجموعة عالمياً ضمن قطاع المياه، فيما عزز المشروع المشترك بين ((إن إم دي سي جروب)) وشركة ((سي سي سي)) من قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع النفط والغاز البري، بما يوسع نطاق خدماتها عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وبلغت قيمة المشاريع الممنوحة خلال الفترة 1.8 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم من شركة ((إن إم دي سي دريدجينج اند مارين))، و0.3 مليار درهم من خلال ((ان ام دي سي انفرا))، في مؤشر على استمرار الطلب على الخدمات الأساسية ضمن مجالات أعمال المجموعة الرئيسية.

كما حافظت ((إن إم دي سي جروب)) على صافي نقدي بقيمة 5.2 مليارات درهم، مما يعزز من مركزها المالي وقدرتها على التعامل مع متغيرات السوق، ومواصلة الاستثمار في مجالات النمو الاستراتيجية.

وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة ((إن إم دي سي جروب)): ((تواصل الإمارات ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على الاستقرار، ووضوح الرؤية، والتخطيط طويل الأمد، وهي عوامل تشكل قاعدة راسخة للنمو المستدام وتعزز ثقة الشركات في التوسع والاستثمار. وتواصل ((إن إم دي سي جروب)) توظيف قدراتها وشراكاتها في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي للدولة. وتعكس نتائج الربع الأول قوة نموذج أعمالنا، ومتانة ميزانيتنا العمومية، وانضباطنا في التنفيذ، إلى جانب التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين وجميع الأطراف المعنية)).

وأكد الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ((إن إم دي سي جروب)) أن نتائج الربع الأول تعكس متانة المنظومة التشغيلية وقدرتنا على الحفاظ على وتيرة تنفيذ مستقرة عبر مختلف قطاعات أعمالنا، مدعومة بنموذج تشغيلي متكامل وبيئة اقتصادية منظمة تدعم استدامة النمو. وقد نجحنا خلال هذه الفترة في تحقيق نمو متوازن في الإيرادات، مع الحفاظ على مستويات ربحية قوية وتعزيز محفظة مشاريعنا، بالتوازي مع التوسع المدروس في مجالات استراتيجية تشمل البنية التحتية، وقطاع المياه، وخدمات الطاقة البرية. ومع استمرار هذا الزخم، تتمتع المجموعة بموقع قوي يتيح لها اقتناص فرص جديدة وتحقيق أداء مستدام ومتسق خلال عام 2026 وما بعده.