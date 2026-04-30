وزير المالية حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية ومواصلة المشاريع التنموية

إصلاح الإطار المنظم للعمل في القطاع الخاص وتطويره بما يعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية إجراءات البنك المركزي استهدفت زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي ورفع قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي الزيادة في الإنفاق الاستثماري بالموازنة الحالية تعود إلى التوسع في تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية والتنموية الاستراتيجية

رسم وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، خريطة طريق لتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد وتعزيز الاستدامة المالية وخلق فرص وظيفية أكبر ومستدامة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واستعرض الوزير الرفاعي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أبرز ملامح التوجه الحكومي لتحفيز الاقتصاد متضمنا رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة معه وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية ودعم البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

وفيما نوه بحزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي أخيرا للبنوك المحلية تزامنا والتطورات الجيوسياسية الراهنة في دعم استدامة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي، أشار وزير المالية إلى الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ضوء التوسع في تنفيذ مشاريع إنشائية وتنموية استراتيجية.

وقال الوزير الرفاعي إن هناك توجها حكوميا لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد التطورات الراهنة في المنطقة يقوم على أكثر من مسار متضمنا إجراءات وأدوات مالية وتنفيذية مكملة لحزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية في 26 مارس 2026 في إطار متابعته المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة ودعما لاستمرارية تدفق الائتمان إلى مختلف القطاعات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الإجراءات الحكومية المشار إليها تتضمن مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية مع التركيز على استكمال المشاريع القائمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية.

وأشار إلى التوجه الحكومي لإصلاح الإطار المنظم للعمل في القطاع الخاص وتطويره بما يعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية والتوسع في خلق فرص اقتصادية وقطاعات جديدة تلائم مخرجات سوق العمل الكويتي.

كما أشار إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في النشاط الاقتصادي.

وأشاد بالإجراءات الأخيرة لبنك الكويت المركزي التي منحت البنوك مرونة أكبر في متطلبات السيولة والكفاية الرأسمالية مع توجيه الشركات الخاضعة لرقابته إلى التعامل بإيجابية مع العملاء المتضررين من جراء التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها والتخفيف من الضغوط المالية عليهم بإتاحة إمكانية تأجيل الاستحقاقات المترتبة في إطار السياسات الائتمانية المعتمدة بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي.

ورأى الوزير الرفاعي أن حزمة الإجراءات التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي تضمنت تعليمات رقابية وأدوات سياسة تحوطية كلية تتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية بما يعزز مرونة القطاع المصرفي واستقرار العمل المصرفي ويدعم أوجه النشاط الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزي تضمنت خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية علاوة على رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل والإفراج عن جزء من المصدات الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال.

ولفت إلى أن قانون التمويل والسيولة - صدر في 26 مارس 2025 بموجب المرسوم رقم 60 لسنة 2025 - يوفر للدولة أداة إضافية لدعم السيولة وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنموية والبنية التحتية والأنشطة الداعمة للنمو بموازاة حزمة الإجراءات التي أعلنها بنك الكويت المركزي أخيرا واستهدفت زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي ورفع قدرته على تمويل النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأكد أن الزيادة في الإنفاق الاستثماري بالموازنة الحالية تعود إلى التوسع في تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية والتنموية الاستراتيجية في مقدمتها (ميناء مبارك الكبير) و(توسعة محطة الصرف الصحي في أم الهيمان) و(محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي) إضافة إلى توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب تي 2) وتطوير الطرق المرتبطة به.

وأوضح أن المشاريع تشمل كذلك توسعة مبنى ديوان المحاسبة واستكمال مشروع مركز الكويت للسرطان وأعمال الصيانة الجذرية للعقود الحتمية فضلا عن مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية في محطة الصبية بنظام الدورة المشتركة و"هذه التوجهات تعكس دعم البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز القدرة الإنتاجية في القطاعات الحيوية".

وفيما يخص تمويل موازنة السنة المالية الحالية (2026-2027) بعد تعطل إمدادات النفط أفاد أنه "يتم التعامل مع مثل هذه الظروف وفق الأطر القانونية لاسيما المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الذي يتيح اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي عجز" مبينا أن "إدارة هذا الاحتياطي تقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار".

وحول استمرار العمل بموازنة السنة المالية الحالية (2026-2027) وفق التقديرات نفسها لأسعار النفط رغم التقلبات الأخيرة أوضح أن "الموازنة أعدت وفق منهجية مؤسسية معتمدة من خلال اللجنة العليا للميزانية استنادا إلى القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2016 مع الأخذ بتقديرات متحفظة تراعي تقلبات الأسواق النفطية بما يعزز الاستدامة المالية ويضمن استقرار التخطيط المالي بعيدا عن التغيرات قصيرة الأجل".

وذكر وزير المالية أن "تعديل تقديرات الموازنة خلال السنة المالية يخضع لضوابط قانونية وإجرائية مما يجعل الاستمرار في العمل بالتقديرات المعتمدة هو الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الإدارية والمالية مع إمكانية التعامل مع المستجدات من خلال أدوات إدارة المالية العامة".

وأوضح أنه "في هذا الإطار تتم معالجة أي فروق ناتجة عن تغير أسعار النفط أو مستويات الإنتاج عند إعداد الحساب الختامي للدولة حيث يتبين ما إذا كان هناك وفر أو عجز مقارنة بالتقديرات المعتمدة بما يعكس الأداء الفعلي للإيرادات النفطية خلال السنة المالية".

وبشأن قانون ضمان الودائع لدى البنوك المحلية أكد وزير المالية أن "القانون رقم (30) لسنة 2008 يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي لما له من دور في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي والحد من مخاطر سحب الودائع في أوقات الأزمات وما له من دور في دعم واستقرار الوضع المالي والنقدي لاسيما في ظل الأزمات المالية العالمية التي قد تؤدي إلى تراجع ثقة المودعين في قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها".

يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026 - 2027) تضمن إيرادات مقدرة بـ3ر16 مليار دينار كويتي (نحو 1ر53 مليار دولار أمريكي) ومصروفات 1ر26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار) مع عجز متوقع 8ر9 مليار دينار (نحو 9ر31 مليار دولار) وإنفاقا رأسماليا قدره 1ر3 مليار دينار (نحو 1ر10 مليار دولار).