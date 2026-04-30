الأرصاد فرصة لأمطار متفرقة غدا الجمعة

الأرصاد فرصة لأمطار متفرقة غدا الجمعة
توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بفرص لأمطار خفيفة متفرقة من صباح غد الجمعة والطقس بشكل عام مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا نهاية الأسبوع.
وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الطقس نهار اليوم مائل للحرارة وليلا معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق".
وأضاف أن "الطقس نهار غد الجمعة مائل للحرارة وغائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما ليلا معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة".
وأوضح أن الطقس نهار السبت مائل للحرارة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما ليلا سيكون معتدلا.
