الأرصاد فرصة لأمطار متفرقة غدا الجمعة

2026-04-30 05:08:54
(MENAFN- Al-Anbaa)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بفرص لأمطار خفيفة متفرقة من صباح غد الجمعة والطقس بشكل عام مائل للحرارة إلى حار نهارا ومعتدل ليلا نهاية الأسبوع.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الطقس نهار اليوم مائل للحرارة وليلا معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق".

وأضاف أن "الطقس نهار غد الجمعة مائل للحرارة وغائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أما ليلا معتدل وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة".

وأوضح أن الطقس نهار السبت مائل للحرارة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما ليلا سيكون معتدلا.

