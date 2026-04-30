وزيرة الأشغال تقوم بجولة ميدانية في العاصمة للاطلاع على سير أعمال المشاريع الحيوية

وزيرة الأشغال تقوم بجولة ميدانية في العاصمة للاطلاع على سير أعمال المشاريع الحيوية
أكدت استمرار الوزارة في تنفيذ خططها بتطوير البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين
عاطف رمضان
في جولة ميدانية تؤكد نهج المتابعة المباشرة وتعزيز كفاءة الأداء، قامت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، بجولة تفقدية في محافظة العاصمة، للاطلاع على سير أعمال المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة.
وشملت الجولة عدداً من مواقع العمل، حيث تابعت الوزيرة ميدانيًا نسب الإنجاز، ووقفت على أبرز التحديات التي تواجه فرق التنفيذ، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكدت المشعان خلال الجولة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية تأتي ضمن سياسة المتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ ومعالجة أي معوقات بشكل فوري.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المواصفات الفنية، وبما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات مستدامة تعزز جودة الحياة.
واختتمت الوزيرة جولتها بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير البنية التحتية.
