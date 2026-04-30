وزيرة الأشغال تقوم بجولة ميدانية في العاصمة للاطلاع على سير أعمال المشاريع الحيوية

أكدت استمرار الوزارة في تنفيذ خططها بتطوير البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين



عاطف رمضان

في جولة ميدانية تؤكد نهج المتابعة المباشرة وتعزيز كفاءة الأداء، قامت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، بجولة تفقدية في محافظة العاصمة، للاطلاع على سير أعمال المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة.

وشملت الجولة عدداً من مواقع العمل، حيث تابعت الوزيرة ميدانيًا نسب الإنجاز، ووقفت على أبرز التحديات التي تواجه فرق التنفيذ، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت المشعان خلال الجولة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية تأتي ضمن سياسة المتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ ومعالجة أي معوقات بشكل فوري.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المواصفات الفنية، وبما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات مستدامة تعزز جودة الحياة.

واختتمت الوزيرة جولتها بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، بما يواكب تطلعات الدولة في تطوير البنية التحتية.