الرئيس الأميركي يطلق على (هرمز) اسم (مضيق ترمب)

2026-04-30 05:08:21
خبرني - أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة على منصة "تروث سوشيال" تطلق على مضيق هرمز اسم "مضيق ترامب"، في خطوة تصعيدية جديدة تزامنت مع توجيهه تهديدات شديدة اللهجة لإيران.

ويأتي هذا المنشور بعد أن كان ترامب نشر عبر المنصة صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره وهو يحمل بيده بندقية مع عبارة "لا مزيد من الرجل اللطيف"، وكتب "إيران لا تستطيع تجميع نفسها. إنهم لا يعرفون كيفية التوقيع على اتفاقية غير نووية. من الأفضل أن يصبحوا أذكياء قريبا!".

وجاءت هذه التهديدات بعد أن ألغى ترامب الرحلة المقررة للمفاوضين الأمريكيين إلى إسلام آباد الأسبوع الماضي، مؤكدا أن واشنطن تملك كل الأوراق، وأن على إيران القدوم إليها إذا أرادت التحدث.

وكانت طهران قد اقترحت إعادة فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وإنهاء الحرب، مع تأجيل مناقشة ملفها النووي، وهو ما لم يرض ترامب، حيث يتوقع أن يرد البيت الأبيض بعرض مضاد.

وأدى هذا الجمود إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.82% إلى 102.75 دولار، وخام برنت 3% إلى 114.62 دولار، في وقت أعلنت فيه الإمارات انسحابها من أوبك مما زاد تعقيد مشهد الإمدادات العالمية.

