وزير الحرب الأميركي: المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل لكن طموحهم النووي لم يمت

خبرني - شهدت جلسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مواجهة كلامية بين وزير الحرب بيت هيغسيث والنائب الديمقراطي آدم سميث، بعد أن أعلن الوزير عن تدمير منشآت إيران النووية بالكامل.

وقال هيغسيث إن الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة خلال حرب الـ12 يوما تمكنت من تدمير المنشآت النووية الإيرانية ودفنها تحت الأرض، ليقاطعه سميث متسائلا: "انتظر قليلا، كنت تقول إنه كان علينا بدء هذه الحرب قبل 60 يوما لأن الأسلحة النووية كانت تهديدا وشيكا، والآن تقول إنها دمرت بالكامل؟".

وأجاب الوزير بأن الإيرانيين لم يتخلوا عن طموحهم النووي، مشيرا إلى أن لديهم درعا مكونا من آلاف الصواريخ، ليرد عليه النائب قائلا: "إذا عملية مطرقة منتصف الليل لم تحقق أي شيء جديد وتركتنا في نفس المكان السابق".

وأوضح هيغسيث أن استراتيجية إيران تشبه الاستراتيجية الكورية الشمالية، التي تقوم على استخدام الصواريخ التقليدية لردع أي تحد، مع التقدم البطيء نحو امتلاك السلاح النووي، مضيفا أن الرئيس ترامب رأى إيران في أضعف أوقاتها واتخذ إجراءات بالتعاون مع الشركاء الإسرائيليين لتدمير الدرع الواقي التقليدي الإيراني.