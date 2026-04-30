وزير الحرب الأميركي: المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل لكن طموحهم النووي لم يمت

وزير الحرب الأميركي: المنشآت النووية الإيرانية دمرت بالكامل لكن طموحهم النووي لم يمت
خبرني - شهدت جلسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، مواجهة كلامية بين وزير الحرب بيت هيغسيث والنائب الديمقراطي آدم سميث، بعد أن أعلن الوزير عن تدمير منشآت إيران النووية بالكامل.
وقال هيغسيث إن الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة خلال حرب الـ12 يوما تمكنت من تدمير المنشآت النووية الإيرانية ودفنها تحت الأرض، ليقاطعه سميث متسائلا: "انتظر قليلا، كنت تقول إنه كان علينا بدء هذه الحرب قبل 60 يوما لأن الأسلحة النووية كانت تهديدا وشيكا، والآن تقول إنها دمرت بالكامل؟".
وأجاب الوزير بأن الإيرانيين لم يتخلوا عن طموحهم النووي، مشيرا إلى أن لديهم درعا مكونا من آلاف الصواريخ، ليرد عليه النائب قائلا: "إذا عملية مطرقة منتصف الليل لم تحقق أي شيء جديد وتركتنا في نفس المكان السابق".
وأوضح هيغسيث أن استراتيجية إيران تشبه الاستراتيجية الكورية الشمالية، التي تقوم على استخدام الصواريخ التقليدية لردع أي تحد، مع التقدم البطيء نحو امتلاك السلاح النووي، مضيفا أن الرئيس ترامب رأى إيران في أضعف أوقاتها واتخذ إجراءات بالتعاون مع الشركاء الإسرائيليين لتدمير الدرع الواقي التقليدي الإيراني.
