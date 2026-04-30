الدوس على الشعار يشعل فتيل الأزمة بين أتلتيكو وأرسنال

خبرني - شهدت مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال نهاية مشتعلة، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو.

وافتتح فيكتور جيوكيريس التسجيل لصالح أرسنال قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل جوليان ألفاريز النتيجة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، ليبقى الحسم مؤجلا إلى لقاء الإياب.

لكن الإثارة لم تتوقف عند صافرة النهاية، إذ اندلعت مشادة حادة بين بن وايت مدافع أرسنال وجوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد في ممر غرف الملابس.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا"، بدأت الأزمة عندما قام وايت بالدوس على شعار أتلتيكو مدريد المرسوم على أرضية الملعب أثناء توجهه إلى النفق، وهو ما اعتبر تصرفا مستفزا أثار غضب سيميوني الابن، ليتطور الموقف سريعا إلى مواجهة كلامية متوترة.

فور أن لاحظ مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، ما حدث، واجه وايت، معتبرا إياه قلة احترام، في الوقت الذي حاول فيه الجهاز الفني لأتلتيكو تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الأزمة.

وألقت هذه الواقعة بظلالها على أجواء المواجهة، حيث اعتبرها البعض خروجا عن الروح الرياضية، ما يزيد من سخونة لقاء الإياب المرتقب على ملعب الإمارات في لندن في 5 مايو المقبل، والذي سيحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.