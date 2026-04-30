الدوس على الشعار يشعل فتيل الأزمة بين أتلتيكو وأرسنال

الدوس على الشعار يشعل فتيل الأزمة بين أتلتيكو وأرسنال
خبرني - شهدت مواجهة أتلتيكو مدريد وأرسنال نهاية مشتعلة، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو.
وافتتح فيكتور جيوكيريس التسجيل لصالح أرسنال قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل جوليان ألفاريز النتيجة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، ليبقى الحسم مؤجلا إلى لقاء الإياب.
لكن الإثارة لم تتوقف عند صافرة النهاية، إذ اندلعت مشادة حادة بين بن وايت مدافع أرسنال وجوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد في ممر غرف الملابس.
وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا"، بدأت الأزمة عندما قام وايت بالدوس على شعار أتلتيكو مدريد المرسوم على أرضية الملعب أثناء توجهه إلى النفق، وهو ما اعتبر تصرفا مستفزا أثار غضب سيميوني الابن، ليتطور الموقف سريعا إلى مواجهة كلامية متوترة.
فور أن لاحظ مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني، ما حدث، واجه وايت، معتبرا إياه قلة احترام، في الوقت الذي حاول فيه الجهاز الفني لأتلتيكو تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الأزمة.
وألقت هذه الواقعة بظلالها على أجواء المواجهة، حيث اعتبرها البعض خروجا عن الروح الرياضية، ما يزيد من سخونة لقاء الإياب المرتقب على ملعب الإمارات في لندن في 5 مايو المقبل، والذي سيحسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.
