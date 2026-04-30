بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي يجهل احتياطياته من الوقود

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن سياسيين ورجال أعمال أوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى معلومات قليلة عن احتياطياته من الوقود ومقدار ما تم استخدامه منها بالفعل.



وكتبت الصحيفة: "تواجه جهود أوروبا لمنع نقص الوقود الناجم عن الحرب مع إيران مشكلة غير متوقعة: لا أحد يعرف كمية الوقود التي تمتلكها القارة حقا".

وصرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة الأوروبية للصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لديه "معرفة محدودة للغاية بأسواق الغاز والنفط، فضلا عن بيانات شحيحة للغاية" حول احتياطياته.



كما نقلت الصحيفة عن توبياس ماير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دي إتش إل"، قوله إن أوروبا لديها معلومات مماثلة لشهري مايو ويونيو، "لكن من الصعب التنبؤ بما سيحدث لاحقا".



وأضاف ماير: "هناك احتياطيات استراتيجية، ولكن ليس هناك فكرة واضحة عن مقدار ما تم استخدامه منها بالفعل".



هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق أن تكاليف واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري ارتفعت بأكثر من 27 مليار يورو خلال 60 يوما من الأزمة الإيرانية.



كما يعاني الاتحاد الأوروبي من أزمة طاقة حادة، نتيجة العقوبات التي فرضها على روسيا وسياسة مقاطعة الغاز والنفط الروسيين بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقد أدى التخلي عن مصادر الطاقة الروسية المستقرة والمنخفضة التكلفة إلى ارتفاع أسعار واردات الوقود البديل، مما أثقل كاهل الميزان التجاري الأوروبي وانعكس سلبا على تكاليف الإنتاج والأسعار للمستهلكين.