جنين: الاحتلال يقتحم رمانة وزبوبا ويحتجز عددا من المواطنين ويحقق ميدانيا معهم

جنين: الاحتلال يقتحم رمانة وزبوبا ويحتجز عددا من المواطنين ويحقق ميدانيا معهم

2026-04-30 05:05:25
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين ،/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدتي رمانة وزبوبا غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها ودمرت محتوياتها، وشنت حملة احتجاز واسعة للمواطنين، وأخضتهم للتحقيق الميداني.

وأضافت المصادر، أن جرافات الاحتلال اقتلعت أشجار زيتون للمواطنين قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زبوبا وداهمت عدة منازل، واحتجزت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى مركز تحقيق ميداني في البلدة.

