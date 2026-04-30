جنين: الاحتلال يقتحم رمانة وزبوبا ويحتجز عددا من المواطنين ويحقق ميدانيا معهم
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها ودمرت محتوياتها، وشنت حملة احتجاز واسعة للمواطنين، وأخضتهم للتحقيق الميداني.
وأضافت المصادر، أن جرافات الاحتلال اقتلعت أشجار زيتون للمواطنين قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زبوبا وداهمت عدة منازل، واحتجزت عدداً من المواطنين واقتادتهم إلى مركز تحقيق ميداني في البلدة.
