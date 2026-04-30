الشرطة تحقق بوفاة مواطنة في الجديدة جنوب جنين
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- باشرت النيابة العامة والشرطة الإجراءات القانونية في واقعة وفاة مواطنة تبلغ من العمر (43 عاماً)، في بلدة الجديدة جنوب جنين.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان صحفي مقتضب، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة لحفظ الأمن والنظام.
