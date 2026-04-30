قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في حوسان غرب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، غرفة زراعية في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية في منطقة المشاهد قرب المدخل الغربي للقرية تعود للمواطن ربيع مصطفى جابر.
