قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في حوسان غرب بيت لحم

2026-04-30 05:05:24
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، غرفة زراعية في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية في منطقة المشاهد قرب المدخل الغربي للقرية تعود للمواطن ربيع مصطفى جابر.

