ألبانيز: عدوان إسرائيل على“أسطول الصمود” يجب أن يحدث صدمة بأوروبا

2026-04-30 05:05:24
(MENAFN- Palestine News Network ) إسطنبول/PNN- قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الخميس، إن عدوان إسرائيل على سفن“أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة قبالة سواحل اليونان يجب أن يُحدث صدمة في أوروبا.

ومستنكرة كتبت ألبانيز عبر منصة“إكس”:“كيف يُعقل أن يُسمح لإسرائيل بالاعتداء على السفن والاستيلاء عليها في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان/ أوروبا؟”.

وتابعت:“بغض النظر عما يتبادر إلى الذهن عن إسرائيل العنصرية وقادتها المتورطين في الإبادة الجماعية، فإن هذا الأمر كفيل بإحداث صدمة في جميع أنحاء أوروبا”.

وختمت تدوينتها بعبارة“فصل عنصري بلا حدود”، في إشارة إلى ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضيه، وترفض قيام دولته المستقلة المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفجر الخميس، استولت البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على 21 سفينة ضمن“أسطول الصمود العالمي”، واعتقلت نحو 175 ناشطا ونقلتهم إلى إسرائيل.

