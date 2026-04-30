ألبانيز: عدوان إسرائيل على“أسطول الصمود” يجب أن يحدث صدمة بأوروبا

ألبانيز: عدوان إسرائيل على“أسطول الصمود” يجب أن يحدث صدمة بأوروبا
ومستنكرة كتبت ألبانيز عبر منصة“إكس”:“كيف يُعقل أن يُسمح لإسرائيل بالاعتداء على السفن والاستيلاء عليها في المياه الدولية قبالة سواحل اليونان/ أوروبا؟”.
وتابعت:“بغض النظر عما يتبادر إلى الذهن عن إسرائيل العنصرية وقادتها المتورطين في الإبادة الجماعية، فإن هذا الأمر كفيل بإحداث صدمة في جميع أنحاء أوروبا”.
وختمت تدوينتها بعبارة“فصل عنصري بلا حدود”، في إشارة إلى ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضيه، وترفض قيام دولته المستقلة المنصوص عليها في قرارات أممية.
وفجر الخميس، استولت البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على 21 سفينة ضمن“أسطول الصمود العالمي”، واعتقلت نحو 175 ناشطا ونقلتهم إلى إسرائيل.
