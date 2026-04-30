سلطة الأراضي تعلن تعليق 17 حوض تسوية للاعتراض في عدد من المحافظات

سلطة الأراضي تعلن تعليق 17 حوض تسوية للاعتراض في عدد من المحافظات
وأوضحت سلطة الأراضي في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأحواض المعلّقة شملت محافظات سلفيت، الخليل، بيت لحم، قلقيلية، والقدس، بمساحة إجمالية بلغت 3281 دونماً، وتضم ما مجموعه 1821 قطعة أرض، في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على جداول الحقوق ومراجعتها وتقديم الاعتراضات وفق الإجراءات القانونية.
وأكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، أن تعليق أحواض التسوية للاعتراض يشكل مرحلة أساسية في مسار أعمال التسوية، لما يوفره من فرصة قانونية للمواطنين لتدقيق بيانات الملكية وتقديم الاعتراضات ضمن المدد المحددة.
وأشار إلى أن طواقم التسوية تواصل عملها في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، متأثرة بالأزمة المالية، واعتداءات المستعمرين، إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة من خلال الحواجز والبوابات التي يضعها الاحتلال، والتي تعيق تنقل المواطنين والطواقم الميدانية، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل لإنجاز المشروع الوطني للتسوية وحماية حقوق المواطنين.
ودعا التميمي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن سلطة الأراضي، والتوجه إلى مكاتب التسوية المختصة في المحافظات المشمولة للاطلاع على تفاصيل جداول الحقوق وفترات الاعتراض المحددة.
ويمكن الاطلاع على جداول الحقوق المعلّقة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسلطة الأراضي ضمن أيقونة (جداول الحقوق) عبر الرابط:
