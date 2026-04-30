سلطة الأراضي تعلن تعليق 17 حوض تسوية للاعتراض في عدد من المحافظات

سلطة الأراضي تعلن تعليق 17 حوض تسوية للاعتراض في عدد من المحافظات

2026-04-30 05:05:24
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت سلطة الأراضي عن تعليق 17 حوض تسوية للاعتراض في عدد من محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن أعمال التسوية الجارية ووفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأوضحت سلطة الأراضي في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأحواض المعلّقة شملت محافظات سلفيت، الخليل، بيت لحم، قلقيلية، والقدس، بمساحة إجمالية بلغت 3281 دونماً، وتضم ما مجموعه 1821 قطعة أرض، في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على جداول الحقوق ومراجعتها وتقديم الاعتراضات وفق الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، أن تعليق أحواض التسوية للاعتراض يشكل مرحلة أساسية في مسار أعمال التسوية، لما يوفره من فرصة قانونية للمواطنين لتدقيق بيانات الملكية وتقديم الاعتراضات ضمن المدد المحددة.

وأشار إلى أن طواقم التسوية تواصل عملها في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، متأثرة بالأزمة المالية، واعتداءات المستعمرين، إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة من خلال الحواجز والبوابات التي يضعها الاحتلال، والتي تعيق تنقل المواطنين والطواقم الميدانية، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار العمل لإنجاز المشروع الوطني للتسوية وحماية حقوق المواطنين.

ودعا التميمي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن سلطة الأراضي، والتوجه إلى مكاتب التسوية المختصة في المحافظات المشمولة للاطلاع على تفاصيل جداول الحقوق وفترات الاعتراض المحددة.

ويمكن الاطلاع على جداول الحقوق المعلّقة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسلطة الأراضي ضمن أيقونة (جداول الحقوق) عبر الرابط:

MENAFN30042026000205011050ID1111052531

