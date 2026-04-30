غرفة تجارة دبي و"فيديكس" تستعرضان جاهزية سلاسل الإمداد

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع ((فيديكس))، المتخصصة في النقل السريع، حواراً مفتوحاً حول جاهزية سلاسل الإمداد في دبي في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، وسبل تعزيز مرونة الخدمات اللوجستية لكافة القطاعات.

وشارك في الفعالية 196 من ممثلي الشركات العاملة في دبي، وشهدت نقاشاً تفاعلياً حول أطر الأعمال اللوجستية الملائمة للفترة الحالية، وسبل تمكين الشركات من التكيف مع اضطرابات خطوط الشحن العالمية التي فرضتها الأحداث الراهنة من خلال خدمات نقل تتسم بالمرونة والسرعة والفعالية، بما يدعم تدفق حركة التجارة حول العالم.

التعاون الوثيق

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: ((يشكّل التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في منظومة الأعمال المتطورة في دبي. وبفضل البنية التحتية اللوجستية المتطورة التي تتمتع بها الإمارة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة يتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتكيف مع كافة الظروف والمتغيرات العالمية)).

وقال سامي بوسابا، المدير الإداري للمبيعات في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، ((تشهد التجارة العالمية اليوم وتيرة متسارعة من التغيرات، ما يبرز أهمية الاعتماد على شبكات لوجستية ذكية ومترابطة توفر رؤية لحظية وتمكن الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة. ونواصل تعزيز تكامل شبكتنا للنقل الجوي والبري مع قدراتنا الرقمية، لدعم الشركات في التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وكفاءة سلاسل الإمداد)).

المرونة اللوجستية

وتناولت الفعالية آليات تعزيز المرونة اللوجستية بشكل استباقي من قبل الشركات، باعتبارها أهم الأولويات الملحة لكافة القطاعات، وذلك من خلال توظيف الذكاء الرقمي والاعتماد على مسارات شحن بديلة، وتبني نماذج تشغيلية مرنة وخدمات لوجستية متعددة الوسائط، بما يضمن استمرارية الأعمال خلال مختلف الظروف، مع تطوير القدرات على التعامل الاستباقي لأي اضطرابات طارئة تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية.

كما ناقش المشاركون أهم الدروس المستخلصة من التحديات العالمية الراهنة، وسبل تطوير سياسات التعامل مع المستجدات العالمية الطارئة بشكل استباقي وفعال، إلى جانب أهم الملامح المستقبلية لقطاع الخدمات اللوجستيات العالمي في أعقاب الأحداث الحالية.

كما اطلع الحضور على كيفية مساعدة فيديكس للشركات على التعامل مع تغير أوضاع السوق، من خلال شبكتها العالمية، وحلولها السلسة عبر الحدود، إلى جانب تقنياتها التي تتيح متابعة الشحنات بشكل أوضح، والتحكم بها بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أسرع.

وتأتي الفعالية في إطار التزام غرفة تجارة دبي الراسخ بتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية. وانطلاقاً من دورها كمحفز للشراكات الاستراتيجية، تعمل الغرفة على تطوير قنوات فعالة للحوار المباشر بين مختلف الجهات المعنية في قطاعات الأعمال، بما يسهم في مواءمة الجهود وتكاملها ويدعم ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار.