20.7 مليون درهم أرباح "إيزي ليس" بنمو 98 % الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت شركة ((إيزي ليس)) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتابعة للشركة العالمية القابضة، تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلةً نمواً قوياً في الإيرادات وتحسناً ملحوظاً في الأرباح، مدفوعاً باستمرار قوة أعمالها الأساسية والخدمات اللوجستية.

وقفز صافي أرباح الشركة بنسبة 98 % على أساس سنوي ليصل إلى 20.7 مليون درهم، مقارنةً بـ10.4 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2025 ومدفوعاً بتحسن مزيج الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة. ويعكس النمو مساهمة أقوى من أبرز قطاعات الشركة الأساسية والخدمات اللوجستية، إلى جانب النهج المنضبط في إدارة التكاليف.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14 % على أساس سنوي لتصل إلى 189.7 مليون درهم، مدعومةً باستمرار الطلب على خدمات الأعمال الأساسية لشركة ((إيزي ليس)) وخدماتها اللوجستية والعمليات المرتبطة بخدمات التوصيل. وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 41 % ليصل إلى 55.6 مليون درهم، فيما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 72 % لتصل إلى 28.3 مليون درهم، نتيجة نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من زيادة قاعدة التكاليف الثابتة للمجموعة.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 55 % على أساس سنوي لتصل إلى 54.7 مليون درهم، ما يعكس تحسناً في إنتاجية الأصول، وارتفاع مستويات تشغيل الأسطول، واستمرار الانضباط في إدارة التكاليف على مستوى محفظة الأعمال.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة ((إيزي ليس)): ((تمثل هذه النتائج بداية قوية لعام 2026 بالنسبة للشركة، حيث شهدنا تحسناً ملحوظاً في الربحية مدفوعاً بقوة منصة أعمالنا الأساسية والخدمات اللوجستية، حيث تتعزز قدرتنا على تحقيق أداء مرن، حتى في ظل بيئة إقليمية معقدة بالتركيز المستمر على النمو المنضبط، والكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأسطول)).

وظلت أعمال الشركة الأساسية في دولة الإمارات المساهم الأكبر في إيرادات وربحية المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً باستمرار توسع الأسطول، وارتفاع معدلات التشغيل وأهمية هذه الخدمة لعملاء خدمات التوصيل والتنقل.

كما واصلت مجموعة ((جاليجا القابضة))، منصة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد التابعة لـ((إيزي ليس))، تحقيق نمو خلال الربع رغم تباين بيئة التشغيل، بدعم من التوسع المستمر في خدمات المستودعات وساحات التخزين وخدمات النقل البري، وذلك بالتوازي مع تزايد توجه العملاء نحو الحلول اللوجستية المتكاملة لمواجهة تعقيدات سلاسل الإمداد. وأسهم التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية في تعزيز الربحية مع توسع المنصة.

وواصلت ((إيزي ليس)) تنفيذ عدد من المبادرات التقنية والرقمية الهادفة إلى تعزيز مستوى متابعة تحركات الأسطول، وتحسين كفاءة سير العمل، وتعزيز الحوكمة التشغيلية عبر محفظة أعمالها. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاستخدام الأمثل للأصول وتعزيز بيئة الرقابة وتحسين اتساق العمليات، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء على المدى الطويل.