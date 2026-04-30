1.62 مليار درهم إيرادات "غذاء القابضة" خلال 3 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت ((غذاء القابضة)) الشركة التابعة لمنصة ((2 بوينت زيرو))، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 23 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 1.62 مليار درهم، مدفوعة بزخم قوي عبر قطاعات الأعمال الأساسية. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 8 % مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 330.8 مليون درهم، مدعوماً بارتفاع الإيرادات، والتحسين المستمر للعمليات.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((غذاء القابضة))، إن ((غذاء)) استهلت عام 2026 بزخم قوي، حيث سجلت نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات، ما يعكس مرونة منصة أعمالها واستدامة الطلب عبر فئاتها الأساسية، فيما يجسد هذا الأداء قوة نموذجها التشغيلي المتكامل، وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومتواصل رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وأضاف أن المجموعة تواصل أداء دور محوري في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، عبر تأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح أنه في هذا السياق، يشكل استحواذ ((إن آر تي سي)) على ((تازة)) خطوة استراتيجية تعزز حضور المجموعة في قطاع الفواكه والخضروات، وتدعم قدراتها في مجال التوزيع عبر سلسلة القيمة من المزرعة إلى المستهلك، لافتاً إلى مواصلة التركيز على ترسيخ الكفاءة التشغيلية، والتوسع المنضبط في الفرص النوعية التي تضمن تحقيق قيمة مستدامة وعوائد مجزية.

وواصلت ((غذاء القابضة)) تعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني، مستفيدة من منصتها المتكاملة لتلبية الطلب المحلي وضمان استمرارية الإمدادات عبر فئات الأغذية الأساسية.

كما واصلت ((غذاء القابضة)) إحراز التقدم في تنفيذ نظام تخطيط الموارد المؤسسية، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتكامل وقابلية التوسع عبر مختلف وحدات المجموعة.