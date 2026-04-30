مِراس تُرسي عقود بناء بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة من مجمعات ذا إيكرز السكنية في دبي

أعلنت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقود بناء رئيسية بقيمة 2.4 مليار درهم لتنفيذ مراحل جديدة ضمن المشروعين الرائدين لمجمعات الفلل التابعين لها، "ذا إيكرز" و"ذا إيكرز إستيت"، في دبي لاند، بما يمثل إضافة كبيرة إلى مجموعة مشاريع الفلل عالية الجودة المتنامية في دبي وسط طلب مستمر من المشترين المحليين والدوليين.

وستتولى شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك) تنفيذ مشروع "ذا إيكرز"، بينما ستتولى شركة "جي سي سي للمقاولات" أعمال البناء في مشروع "ذا إيكرز إستيت".

وتغطي العقود بناء واختبار وتشغيل وتسليم 557 فيلا، وستشمل المرحلة الأخيرة من مشروع "ذا إيكرز" 371 فيلا تتألف من ثلاث إلى خمس غرف نوم إلى جانب البنية التحتية الرئيسية للمجمّع، بينما سيضم "ذا إيكرز إستيت" 186 فيلا تتألف من خمس إلى سبع غرف نوم مصممة على نطاق أكبر وأكثر خصوصية.

وبهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تعكس ترسية هذه العقود قوة الطلب على مجمعات الفلل الفاخرة في دبي، واستثمارنا المتواصل في تلبية هذا الطلب بتميز وجودة عالية. يشكل مشروعا 'ذا إيكرز' و'ذا إيكرز إستيت' محورين أساسيين في استراتيجيتنا الرامية لتوفير بيئات مصممة بعناية تجمع بين جمال الطبيعة والتواصل الحيوي والقيمة طويلة الأجل. ومع تقدمنا في عملية التنفيذ، يبقى اهتمامنا منصباً على رفع مستوى المعيشة المستدامة في المجمعات السكنية في دبي".

من جانبه، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك): "يعكس اختيارنا لتنفيذ مشروع 'ذا إيكرز' التزاماً مشتركاً بالتنفيذ المنضبط والجودة العالية الموثوقة، إذ ينصب اهتمامنا دائماً على التنفيذ الفعال والحفاظ على أعلى معايير البناء طوال فترة العمر الافتراضي للمشروع".

وبدوره، قال بيبين تشاندرا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات": "يعد 'ذا إيكرز إستيت' مشروعاً سكنياً يتمتع بخصائص ومواصفات عالية، ونحن ملتزمون بتنفيذه بالدقة والكفاءة الفنية العالية المطلوبة التي تتناسب مع مشاريع بهذا المستوى. ويعكس تعاوننا مع شركة 'مِراس' اهتماماً مشتركاً بالجودة والموثوقية وخلق قيمة طويلة الأجل".

يُعد مشروع "ذا إيكرز" مجمعاً للفلل يتميز بتكامله مع الطبيعة، وتمركزه حول متنزه "هالو لوب"، حيث يجمع بين المساحات الخضراء المنسّقة ووسائل الراحة الفاخرة على طراز المنتجعات. أما مشروع "ذا إيكرز إستيت"، فيعزز هذه الرؤية من خلال وحدات سكنية واسعة، ومجموعات معمارية مختارة بعناية، ومعالم متميزة على الواجهة المائية والمناظر الطبيعية، بما في ذلك بحيرات يمكن السباحة فيها.

وقد حصل المشروع على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة "LEED" الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمجمّعات السكنية، مما يعكس اهتماماً قوياً بالتصميم المستدام وكفاءة استخدام الموارد والأداء البيئي طويل الأجل.

يحظى هذا المشروع السكني الراقي بموقع متميز في قلب منطقة دبي لاند، وبذلك يتيح لقاطنيه الربط عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، مع سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في دبي، مثل القرية العالمية، ونادي دبي للبولو والفروسية ومجمع حمدان الرياضي.