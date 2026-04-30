تراجع الأسهم الأوروبية وترقب قرارات السياسة النقدية من "المركزي الأوروبي"

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس، وسط ترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي. وارتفعت أسعار النفط ​عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ​ضد إيران، في حين يترقب المستثمرون قرارات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، متجهاً إلى تسجيل انخفاض أسبوعي ثانٍ إذا استمرت التأثيرات الحالية. وانعكس ذلك في أداء البورصات الأوروبية، ⁠إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.9 % والمؤشر كاك 40 الفرنسي 1.2 %. وتراجع المؤشر إيبكس 35 الإسباني بنحو 6 %، وسط تقييم المتعاملين لبيانات أولية أشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ‌للبلاد إلى 0.6 % في الربع الأول.

وأثر توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سلباً على شهية المخاطرة، إذ أغلق المؤشر الأوروبي عند ‌أدنى مستوى له في 3 أسابيع الأربعاء.

وقفزت أسعار ‌النفط بما يصل إلى 7 % بالمئة لتصل إلى 125 دولاراً ‌للبرميل بعد أن ذكر ‌تقرير صادر عن أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يتلقى إحاطة ​من قائد عسكري بشأن ‌خطط جديدة لاتخاذ ​إجراء عسكري محتمل يهدف إلى ⁠كسر الجمود في المفاوضات.

كما تنتظر الأسواق قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، المقرر صدورها في وقت لاحق، ​بعد أن ⁠أدت تصريحات تميل ⁠إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والضغط على السندات العالمية.

ومن المتوقع على نطاق ⁠واسع أن يبقي كلا البنكين المركزيين أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب يمكن أن يكون في يونيو حزيران لمكافحة الضغوط التضخمية المدفوعة بقطاع الطاقة.

كما من المقرر صدور بيانات تشمل التضخم في منطقة اليورو والتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي.

ومن بين الأسهم التي تحركت ​في التعاملات المبكرة، تراجع سهم فولكسفاجن 2.7 % بعد أن سجلت شركة صناعة السيارات الألمانية انخفاضاً حاداً في أرباح الربع الأول.

وارتفع سهم بنك ستاندرد تشارترد 1.4 % بعد أن أعلن عن ارتفاع ​كبير في أرباح الربع الأول.