الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة
(MENAFN- Al-Bayan) ">شهدت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس 30 أبريل 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم، حيث حافظت على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة. وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 547.25 درهماً، فيما بلغ سعر غرام الفضة حوالي 8.67 دراهم. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق المعادن الثمينة، ما يدعم قرارات الشراء لدى المستهلكين في مراكز البيع بالتجزئة.
عيار 24: 547.25 درهماً
عيار 22: 506.75 درهماً
عيار 21: 486.00 درهماً
عيار 18: 416.50 درهماًالفضة
الأونصة: 269.63 درهماً
الجرام: 8.67 دراهم
الكيلو: 8668 درهماَ
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment