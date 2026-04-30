الإمارات.. استقرار أسعار الذهب والفضة

2026-04-30 05:04:46
(MENAFN- Al-Bayan) ">شهدت أسعار الذهب والفضة اليوم الخميس 30 أبريل 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم، حيث حافظت على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة. وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 547.25 درهماً، فيما بلغ سعر غرام الفضة حوالي 8.67 دراهم. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق المعادن الثمينة، ما يدعم قرارات الشراء لدى المستهلكين في مراكز البيع بالتجزئة.

عيار 24: 547.25 درهماً

عيار 22: 506.75 درهماً

عيار 21: 486.00 درهماً

عيار 18: 416.50 درهماً

الفضة

الأونصة: 269.63 درهماً

الجرام: 8.67 دراهم

الكيلو: 8668 درهماَ

