الإمارات.. إجازة منتصف الفصل وعيد الأضحى من 25 حتى 29 مايو

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثالث وعيد الأضحى للطلبة والكادرين الإداري والتعليمي ستكون خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو، وذلك وفق البرمجة الزمنية المعتمدة من الوزارة للفصل الدراسي الثالث و الأخير من العام الأكاديمي الجاري، والتي حددت بشكل تفصيلي مواعيد الاختبارات وإعلان النتائج والإجازات حتى ختام العام.

وتأتي هذه الإجازة كأول محطة رئيسية قبل دخول الطلبة مرحلة التقييمات النهائية، إذ تمثل فترة استراحة قصيرة تسبق الاستحقاقات الأكاديمية المهمة، في وقت أكدت فيه إدارات مدرسية أن هذا التوقيت يمنح الطلبة فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم الدراسية والاستعداد بشكل أفضل للاختبارات المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.

وبحسب البرمجة الزمنية، يعود الطلبة بتاريخ 1 يونيو لمقاعد الدراسة لاستئناف الفصل الدراسي الثالث، حيث تُعقد الاختبارات التجريبية يومي 15 و16 يونيو، بهدف قياس مستوى الجاهزية الأكاديمية قبل الاختبارات النهائية، ورصد مواطن التحسن والتحديات لدى الطلبة، بما يساعد المدارس على توجيه الدعم اللازم في الوقت المناسب.

كما تضمنت البرمجة الزمنية إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم 17 يونيو، تليها مباشرة انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي، والتي تمتد من 24 يونيو وحتى 3 يوليو المقبل، وتشكل المرحلة الأهم في تقييم التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف الصفوف.

وحددت الوزارة يوم 3 يوليو ليكون آخر يوم دراسي فعلي للطلبة، إيذاناً بانتهاء العام الدراسي، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة مرحلة الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال متطلبات النجاح في المواد التي لم يتمكنوا من اجتيازها.

وفي سياق متصل، سيتم تحليل نتائج نهاية العام الدراسي وإصدارها خلال يومي 12 و13 يوليو، بما يتيح للطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج في وقت مبكر، قبل الدخول في مرحلة اختبارات الإعادة، التي حُددت خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو.

ويلي ذلك إعلان نتائج الإعادة يوم 20 يوليو، بعد استكمال عمليات التصحيح والتحليل، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تسريع إجراءات إنهاء العام الدراسي دون تأخير، وضمان وضوح الصورة النهائية لمستويات الطلبة.

وخصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 17 يوليو لتنفيذ برامج التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي، بهدف تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر التربوية استعداداً للعام الدراسي الجديد، بما يتماشى مع توجهات تطوير منظومة التعليم في الدولة.

وتُختتم أعمال العام الدراسي بتحليل نتائج الإعادة و إصدارها في 20 يوليو ومن بدء الإجازة الصيفية للكادر الإداري والتعليمي اعتباراً من 18 يوليو، بعد الانتهاء من جميع المهام المرتبطة بالاختبارات والنتائج والتدريب.