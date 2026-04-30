الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 330 زيارة تفتيشية ويرصد 86 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري

2026-04-30 05:03:50
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذ الجهاز الوطني للإيرادات 330 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام 2026، وذلك ضمن مساعي الجهاز المستمرة في تعزيز الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، والحرص على مواصلة ضبط الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية.

وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة على الأسواق أسفرت عن رصد 86 مخالفة للقوانين المعمول بها في ما يخص القيمة المضافة، والتي استوجبت فرض غرامات إدارية.

وتمثلت المخالفة الأكثر رصدًا في عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى والتي تشمل عرض أسعار السلع، أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر.

كما أسهمت الجهود الرقابية المكثفة في الكشف عن حالات لشبهات تهرب من القيمة المضافة والانتقائية، والتي قام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تصل عقوبتها في التهرب من القيمة المضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها، أما في حالة التهرب من الانتقائية فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعفي الانتقائية المتهرب عنها.

وشدد الجهاز على أهمية الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات الضامنة للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية، داعيًا كافة المعنيين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة، أو تجاوز عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز

MENAFN30042026000055011008ID1111052518

