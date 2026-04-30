الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 330 زيارة تفتيشية ويرصد 86 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري

الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 330 زيارة تفتيشية ويرصد 86 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذ الجهاز الوطني للإيرادات 330 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام 2026، وذلك ضمن مساعي الجهاز المستمرة في تعزيز الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، والحرص على مواصلة ضبط الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية.
وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة على الأسواق أسفرت عن رصد 86 مخالفة للقوانين المعمول بها في ما يخص القيمة المضافة، والتي استوجبت فرض غرامات إدارية.
وتمثلت المخالفة الأكثر رصدًا في عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى والتي تشمل عرض أسعار السلع، أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر.
كما أسهمت الجهود الرقابية المكثفة في الكشف عن حالات لشبهات تهرب من القيمة المضافة والانتقائية، والتي قام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تصل عقوبتها في التهرب من القيمة المضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها، أما في حالة التهرب من الانتقائية فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة، بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعفي الانتقائية المتهرب عنها.
وشدد الجهاز على أهمية الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات الضامنة للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية، داعيًا كافة المعنيين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة، أو تجاوز عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز
