اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية

2026-04-30 05:03:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما تشهده من تقدمٍ ونماءٍ في مختلف المجالات، وسبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتبادل وجهات النظر حيال النزاعات الإقليمية، ومواصلة التعاون والتشاور في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

