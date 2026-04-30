اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما تشهده من تقدمٍ ونماءٍ في مختلف المجالات، وسبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتبادل وجهات النظر حيال النزاعات الإقليمية، ومواصلة التعاون والتشاور في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وما تشهده من تقدمٍ ونماءٍ في مختلف المجالات، وسبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون والتنسيق الثنائي، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتبادل وجهات النظر حيال النزاعات الإقليمية، ومواصلة التعاون والتشاور في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن، إلى جانب عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.
