الأردن.. أجواء مستقرة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأيام المقبلة

خبرني - تبقى الأجواء مشمسـة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، الأربعاء، فيما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مشمس ودافئ في معظم المناطق، وحار نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.

أما الجمعة، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية خلال ساعات ما بعد الظهر.

وتعود درجات الحرارة للارتفاع قليلاً السبت، حيث تسود أجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة خلال الفترة المقبلة، دون تأثيرات جوية ملحوظة.