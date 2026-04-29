الأردن.. أجواء مستقرة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الأردن.. أجواء مستقرة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة في الأيام المقبلة
خبرني - تبقى الأجواء مشمسـة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، الأربعاء، فيما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مشمس ودافئ في معظم المناطق، وحار نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.
أما الجمعة، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية خلال ساعات ما بعد الظهر.
وتعود درجات الحرارة للارتفاع قليلاً السبت، حيث تسود أجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء.
وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة خلال الفترة المقبلة، دون تأثيرات جوية ملحوظة.
