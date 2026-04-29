الذهب يستقر مع ترقب الأسواق تصريحات باول بشأن تأثير حرب إيران

الذهب يستقر مع ترقب الأسواق تصريحات باول بشأن تأثير حرب إيران
خبرني - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول لتقييم تأثير حرب إيران على الاقتصاد في ظل تعثر محادثات السلام.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4597.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من نيسان.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4610.20 دولارات.
ويتوقع المستثمرون أن يبقي بنك البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة بدون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار" وإنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها.
في غضون ذلك، لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.
وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة "نتوقع أن تكون حركة أسعار الذهب هشة على المدى القريب، لكننا ما زلنا نرى أن الأسعار ستكتسب زخما في الأشهر المقبلة لتلامس من جديد مستويات غير مسبوقة، إذ لا تزال العوامل الأساسية (التوتر الجيوسياسي والرسوم الجمركية والضبابية التجارية) التي تدعم الارتفاع قائمة".
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.64 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1930 دولارا، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1453.91 دولارا.
