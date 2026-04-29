الذهب يستقر مع ترقب الأسواق تصريحات باول بشأن تأثير حرب إيران

خبرني - لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول لتقييم تأثير حرب إيران على الاقتصاد في ظل تعثر محادثات السلام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4597.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من نيسان.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران عند 4610.20 دولارات.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي بنك البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة بدون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في "حالة انهيار" وإنها بصدد ترتيب أوضاع قيادتها.

في غضون ذلك، لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة "نتوقع أن تكون حركة أسعار الذهب هشة على المدى القريب، لكننا ما زلنا نرى أن الأسعار ستكتسب زخما في الأشهر المقبلة لتلامس من جديد مستويات غير مسبوقة، إذ لا تزال العوامل الأساسية (التوتر الجيوسياسي والرسوم الجمركية والضبابية التجارية) التي تدعم الارتفاع قائمة".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.64 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1930 دولارا، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1453.91 دولارا.