ما هو تحالف أوبك+ وكيف يؤثر على أسعار النفط؟

خبرني - أعلنت الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+، الثلاثاء، أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+ في الأول من مايو/ أيار.

وتُعرف منظمة أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، مجتمعة باسم أوبك+. ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية أنتجت المجموعة في العام الماضي ما يقرب من 50 % من إنتاج العالم من النفط ومشتقاته. وتعد الإمارات رابع أكبر منتج في تحالف أوبك+.

وفيما يلي حقائق عن تحالف أوبك+ ودوره.

* ما هي منظمة أوبك وأوبك+؟

تأسست منظمة أوبك في عام 1960 في بغداد من قبل العراق وإيران والكويت وفنزويلا والسعودية بهدف تنسيق سياسات النفط، وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم المنظمة اليوم 12 دولة، معظمها من الشرق الأوسط. وانضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967.

والإمارات هي رابع منتج يغادر المجموعة في السنوات القليلة الماضية والأكبر على الإطلاق. وكانت أنجولا، التي انضمت إلى أوبك في 2007 قد انسحبت من المجموعة في مطلع عام 2024، معللة ذلك بخلافات حول مستويات الإنتاج. وانسحبت أيضا الإكوادور من أوبك في 2020 وقطر في 2019.

ووفقا لحسابات، أنتجت المجموعة أكثر من نصف النفط الخام العالمي في السبعينيات، قبل ظهور مصادر إمداد من خارج أوبك مثل بحر الشمال.

وفي العقود اللاحقة، تراوحت حصة أوبك بين 30 % و40 %، لكن النمو القياسي في الإنتاج من المنافسين مثل الولايات المتحدة أدى إلى تآكل تلك الحصة بشكل مطرد.

سعت أوبك في 2016 إلى استعادة نفوذها من خلال تشكيل تحالف مع 10 دول غير أعضاء، بما في ذلك روسيا، أطلقت عليه اسم تحالف أوبك+.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت حصتها في السوق إلى نحو 51.15 مليون برميل يوميا، أو ما يقرب من 50 % من الإنتاج العالمي للنفط وسوائله، في 2025. وتراجعت تلك الحصة في مارس/ آذار، بعد شهر من اندلاع الحرب مع إيران إلى نحو 44 %.

* الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تقلص إنتاج الإمارات

قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فبراير/ شباط، كانت الإمارات تنتج 3.3 مليون برميل يوميا، ولديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 4.5 وخمسة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وسوائله.

وازدادت أهميتها في منظمة أوبك في الماضي نظرا لامتلاكها، إلى جانب السعودية العضو البارز في أوبك، طاقة إنتاجية فائضة يمكنها إضافتها إلى السوق إذا لزم الأمر.

وأصبح ذلك أمرا نظريا منذ الاضطراب غير المسبوق في سوق النفط الناجم عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ الحرب مع إيران.

ووفقا لأوبك، انخفض إنتاج النفط الخام في دول الخليج الأعضاء في تحالف أوبك+ بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار مقارنة بشهر فبراير/ شباط، حيث خفضت كل من السعودية والإمارات والكويت والعراق إنتاجها.

وكان هذا الخفض ضروريا؛ نظرا لمحدودية قدرة هذه الدول على التصدير، على الرغم من امتلاكها بعض الإمكانيات لتجاوز مضيق هرمز.

وتمتلك السعودية خط أنابيب بسعة سبعة ملايين برميل يوميا يصل إلى البحر الأحمر، بينما تستطيع الإمارات تصدير ما بين 1.5و 1.8 مليون برميل يوميا عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الفجيرة.

* منظمة أوبك وأسعار النفط العالمية

يقول تحالف أوبك+ إنه يخفض إنتاج النفط تارة ويزيده تارة أخرى لتحقيق التوازن في الأسواق.

ويقول منتقدوه، إن المجموعة تتلاعب بالأسعار، وهو ما تنفيه أوبك.

وخلال الحرب العربية الإسرائيلية 1973، فرض الأعضاء العرب في منظمة أوبك حظرا على الولايات المتحدة ردا على قرارها إعادة تزويد الجيش الإسرائيلي بالإمدادات، وكذلك الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل. وشمل هذا الحظر وقف تصدير النفط إلى تلك الدول.

وضغط الحظر النفطي على الاقتصاد الأميركي المنهك بالفعل والذي زاد اعتماده على استيراد النفط. وزادت أسعار النفط بشكل كبير، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود للمستهلكين ونقص في الإمدادات. كما دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى حافة ركود عالمي.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظمة "باستغلال بقية العالم" من خلال تضخيم أسعار النفط. كما ربط ترامب الدعم العسكري الأميركي للخليج بأسعار النفط، قائلا، إنه في حين تدافع الولايات المتحدة عن أعضاء منظمة أوبك، فإنهم "يستغلون ذلك بفرض أسعار نفط مرتفعة".

ومع ذلك، كان ترامب هو من ساهم في إقناع تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في 2020 خلال جائحة كوفيد 19، إذ انخفضت أسعار النفط الخام وعانى منتجو النفط الأميركيون جراء ذلك.

ووفقا لبيانات شركة كبلر، شكلت صادرات النفط الخام لمنظمة أوبك في 2025 نحو 47 % من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا على مستوى العالم. وأضافت البيانات أن هذه الحصة تقلصت إلى 34.7 % في مارس/ آذار.

* ما هي الدول الأعضاء في منظمة أوبك؟

الأعضاء الحاليون في منظمة أوبك هم السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وليبيا ونيجيريا والكونجو وغينيا الاستوائية والجابون وفنزويلا. وأعلنت الإمارات أنها ستنسحب من المجموعة في الأول من مايو/ أيار.

ويشمل تحالف أوبك+ دولا غير أعضاء في أوبك من بينها روسيا وأذربيجان وقازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعمان وجنوب السودان والسودان والبرازيل، التي انضمت في أوائل 2025.