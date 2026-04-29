ما هو تحالف أوبك+ وكيف يؤثر على أسعار النفط؟

ما هو تحالف أوبك+ وكيف يؤثر على أسعار النفط؟
خبرني - أعلنت الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+، الثلاثاء، أنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+ في الأول من مايو/ أيار.
وتُعرف منظمة أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، مجتمعة باسم أوبك+. ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية أنتجت المجموعة في العام الماضي ما يقرب من 50 % من إنتاج العالم من النفط ومشتقاته. وتعد الإمارات رابع أكبر منتج في تحالف أوبك+.
وفيما يلي حقائق عن تحالف أوبك+ ودوره.
* ما هي منظمة أوبك وأوبك+؟
تأسست منظمة أوبك في عام 1960 في بغداد من قبل العراق وإيران والكويت وفنزويلا والسعودية بهدف تنسيق سياسات النفط، وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم المنظمة اليوم 12 دولة، معظمها من الشرق الأوسط. وانضمت الإمارات إلى المنظمة عام 1967.
والإمارات هي رابع منتج يغادر المجموعة في السنوات القليلة الماضية والأكبر على الإطلاق. وكانت أنجولا، التي انضمت إلى أوبك في 2007 قد انسحبت من المجموعة في مطلع عام 2024، معللة ذلك بخلافات حول مستويات الإنتاج. وانسحبت أيضا الإكوادور من أوبك في 2020 وقطر في 2019.
ووفقا لحسابات، أنتجت المجموعة أكثر من نصف النفط الخام العالمي في السبعينيات، قبل ظهور مصادر إمداد من خارج أوبك مثل بحر الشمال.
وفي العقود اللاحقة، تراوحت حصة أوبك بين 30 % و40 %، لكن النمو القياسي في الإنتاج من المنافسين مثل الولايات المتحدة أدى إلى تآكل تلك الحصة بشكل مطرد.
سعت أوبك في 2016 إلى استعادة نفوذها من خلال تشكيل تحالف مع 10 دول غير أعضاء، بما في ذلك روسيا، أطلقت عليه اسم تحالف أوبك+.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت حصتها في السوق إلى نحو 51.15 مليون برميل يوميا، أو ما يقرب من 50 % من الإنتاج العالمي للنفط وسوائله، في 2025. وتراجعت تلك الحصة في مارس/ آذار، بعد شهر من اندلاع الحرب مع إيران إلى نحو 44 %.
* الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تقلص إنتاج الإمارات
قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فبراير/ شباط، كانت الإمارات تنتج 3.3 مليون برميل يوميا، ولديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 4.5 وخمسة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وسوائله.
وازدادت أهميتها في منظمة أوبك في الماضي نظرا لامتلاكها، إلى جانب السعودية العضو البارز في أوبك، طاقة إنتاجية فائضة يمكنها إضافتها إلى السوق إذا لزم الأمر.
وأصبح ذلك أمرا نظريا منذ الاضطراب غير المسبوق في سوق النفط الناجم عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ الحرب مع إيران.
ووفقا لأوبك، انخفض إنتاج النفط الخام في دول الخليج الأعضاء في تحالف أوبك+ بنحو ثمانية ملايين برميل يوميا في مارس/ آذار مقارنة بشهر فبراير/ شباط، حيث خفضت كل من السعودية والإمارات والكويت والعراق إنتاجها.
وكان هذا الخفض ضروريا؛ نظرا لمحدودية قدرة هذه الدول على التصدير، على الرغم من امتلاكها بعض الإمكانيات لتجاوز مضيق هرمز.
وتمتلك السعودية خط أنابيب بسعة سبعة ملايين برميل يوميا يصل إلى البحر الأحمر، بينما تستطيع الإمارات تصدير ما بين 1.5و 1.8 مليون برميل يوميا عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء الفجيرة.
* منظمة أوبك وأسعار النفط العالمية
يقول تحالف أوبك+ إنه يخفض إنتاج النفط تارة ويزيده تارة أخرى لتحقيق التوازن في الأسواق.
ويقول منتقدوه، إن المجموعة تتلاعب بالأسعار، وهو ما تنفيه أوبك.
وخلال الحرب العربية الإسرائيلية 1973، فرض الأعضاء العرب في منظمة أوبك حظرا على الولايات المتحدة ردا على قرارها إعادة تزويد الجيش الإسرائيلي بالإمدادات، وكذلك الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل. وشمل هذا الحظر وقف تصدير النفط إلى تلك الدول.
وضغط الحظر النفطي على الاقتصاد الأميركي المنهك بالفعل والذي زاد اعتماده على استيراد النفط. وزادت أسعار النفط بشكل كبير، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود للمستهلكين ونقص في الإمدادات. كما دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى حافة ركود عالمي.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظمة "باستغلال بقية العالم" من خلال تضخيم أسعار النفط. كما ربط ترامب الدعم العسكري الأميركي للخليج بأسعار النفط، قائلا، إنه في حين تدافع الولايات المتحدة عن أعضاء منظمة أوبك، فإنهم "يستغلون ذلك بفرض أسعار نفط مرتفعة".
ومع ذلك، كان ترامب هو من ساهم في إقناع تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج في 2020 خلال جائحة كوفيد 19، إذ انخفضت أسعار النفط الخام وعانى منتجو النفط الأميركيون جراء ذلك.
ووفقا لبيانات شركة كبلر، شكلت صادرات النفط الخام لمنظمة أوبك في 2025 نحو 47 % من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا على مستوى العالم. وأضافت البيانات أن هذه الحصة تقلصت إلى 34.7 % في مارس/ آذار.
* ما هي الدول الأعضاء في منظمة أوبك؟
الأعضاء الحاليون في منظمة أوبك هم السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وليبيا ونيجيريا والكونجو وغينيا الاستوائية والجابون وفنزويلا. وأعلنت الإمارات أنها ستنسحب من المجموعة في الأول من مايو/ أيار.
ويشمل تحالف أوبك+ دولا غير أعضاء في أوبك من بينها روسيا وأذربيجان وقازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعمان وجنوب السودان والسودان والبرازيل، التي انضمت في أوائل 2025.
