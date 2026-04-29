الدوريات الخارجية تدعو السائقين للالتزام بقواعد السير خلال العطلة

خبرني - أكد ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية، النقيب زياد الشرمان، أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع الدوريات على مختلف الطرق الخارجية ضمن مناطق الاختصاص، بهدف الكشف الميداني ورفع أي عوائق قد تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح الشرمان لـ"المملكة" أن جميع الطرق الخارجية سالكة وتشهد حركة مرورية طبيعية دون تسجيل أي ملاحظات تؤثر على سير المركبات.

وفيما يتعلق بالبلاغات المرورية، تعاملت إدارة الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية مع ثلاثة حوادث سير ضمن مناطق الاختصاص، نتج عنها 5 إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وفي التفاصيل، وقع الحادث الأول في منطقة غور المزرعة نتيجة تصادم مركبتين، وأسفر عن إصابة واحدة متوسطة، فيما وقع الحادث الثاني في محافظة الزرقاء نتيجة تصادم مركبتين، وأسفر عن إصابتين.

أما الحادث الثالث فتمثل بتدهور مركبة على طريق إربد – عمّان، وأسفر عن إصابتين.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن المخالفات الخطرة حفاظًا على السلامة العامة.