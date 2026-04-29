الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين في الضفة الغربية
خبرني - أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء إصابة جنديين له خلال نشاط عملياتي في قرية سلواد في الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان إن مسلحين اثنين هاجما الجنديين، مما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية ردّت بإطلاق النار على المهاجمين، ما أسفر عن مقتل أحدهم، وتحييد الآخر واعتقاله.
