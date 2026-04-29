الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين في الضفة الغربية

2026-04-29 02:17:27
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء إصابة جنديين له خلال نشاط عملياتي في قرية سلواد في الضفة الغربية.
وقال الجيش في بيان إن مسلحين اثنين هاجما الجنديين، مما أدى إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية ردّت بإطلاق النار على المهاجمين، ما أسفر عن مقتل أحدهم، وتحييد الآخر واعتقاله.

