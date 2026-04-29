الملك تشارلز يحوّل ذكرى حرق البيت الأبيض إلى نكتة في حضرة ترمب

خبرني - حول الملك تشارلز الثالث ذكرى حرق واشنطن عام 1814 من جرح مفتوح في الذاكرة الأمريكية إلى نكتة ذكية، وذلك خلال حفل العشاء الرسمي الذي جمعه بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكان الملك تشارلز يتحدث عن أعمال التوسعة الجارية في الجناح الشرقي للمبنى الرئاسي، والمخصصة لإنشاء قاعة احتفالات جديدة، فاستغل الموقف واستعان بروح الدعابة. فقد تذكر حريق البيت الأبيض الذي وقع عام 1814 على يد القوات البريطانية، وقال: "يؤسفني أن أقول إننا نحن البريطانيين، بالطبع، قمنا بمحاولتنا الصغيرة لإعادة تطوير البيت الأبيض عقاريا في عام 1814".

ووصفه مازحا بأنه كان "محاولة متواضعة في التحسين والتجديد"، وهو ما أثار موجة من الضحكات والتصفيق بين الحضور.

وتعود تفاصيل تلك الحادثة التاريخية إلى الرابع والعشرين من أغسطس عام 1814، حين دخلت قوات بريطانية بقيادة اللواء روبرت روس إلى مدينة واشنطن العاصمة، وأضرمت النيران في البيت الأبيض ومبنى الكونغرس وعدد من المنشآت الحكومية. وكان ذلك في خضم الحرب الأنجلو-أمريكية، ولا يزال هذا الحدث فريدا من نوعه في السجلات الأمريكية، باعتباره المرة الوحيدة التي تحتل فيها قوة أجنبية العاصمة الفيدرالية. وقد أعيد بناء المقر الرئاسي لاحقا، واكتملت عملية الترميم عام 1817.

وتكتسب زيارة الملك تشارلز الحالية أهمية استثنائية، فهي الأولى التي يؤديها ملك بريطاني إلى الأراضي الأمريكية منذ عام 2007. كما يُنظر إليها في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لندن وواشنطن. ولم تسجل أي ردود فعل سلبية تجاه النكتة الملكية، بل ساد الحفل أجواء ودية.

وفي لفتة لافتة، نشر البيت الأبيض صورة جمعت الرئيس ترامب بالملك تشارلز، مرفقة بعبارة "ملكان"، في إشارة تعكس المناخ الإيجابي الذي ساد العشاء الرسمي.