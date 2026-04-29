الخارجية الأميركية تطلق جوازات سفر تحمل صورة ترمب.. ما التفاصيل وكيف الحصول عليه؟

الخارجية الأميركية تطلق جوازات سفر تحمل صورة ترمب.. ما التفاصيل وكيف الحصول عليه؟
خبرني- أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستطلق جوازات سفر أمريكية بعدد من النسخ محدود إحياء للذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا.
وتتميز تصاميم جوازات السفر الجديدة، التي حصلت عليها "فوكس نيوز ديجيتال"، ببروز صورة الرئيس دونالد ترامب على الغلاف الداخلي.
وتظهر النماذج الأولية صورة ترامب محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي، إلى جانب توقيع الرئيس باللون الذهبي. كما تحتوي صفحة أخرى على اللوحة الشهيرة للآباء المؤسسين أثناء التوقيع على إعلان الاستقلال.
وتعد هذه الجوازات، المقرر إصدارها هذا الصيف، جزءا من احتفالات "أمريكا 250" (America250) الأوسع نطاقا لإدارة ترامب، والتي تشمل أيضا سباق "غراند بري" (Grand Prix) في "الناشونال مول" (National Mall) في أغسطس، ونزالا لمنظمة "يو إف سي" (UFC) على المرج الجنوبي للبيت الأبيض في يونيو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، للشبكة: "بينما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ 250 لأمريكا في يوليو، تستعد وزارة الخارجية لإصدار عدد محدود من جوازات السفر الأمريكية المصممة خصيصاً لإحياء هذه المناسبة التاريخية".
وأكد بيجوت أن دفاتر الهوية، التي تضم رسوما فنية مخصصة وصورا محسنة، ستشمل "ذات الميزات الأمنية التي تجعل من جواز السفر الأمريكي أكثر الوثائق أمانا في العالم".
وقد تم تعديل غلاف جوازات السفر الأمريكية التذكارية تعديلا طفيفا، حيث تم تكبير عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية" ووضعها في الجزء العلوي من الجواز، فوق الشعار. أما الغلاف الخلفي فسيحمل علما أمريكيا يتوسطه الرقم "250" بين النجوم الـ 13 التي ظهرت في نسخة العلم لعام 1777.
وصرح مسؤول في وزارة الخارجية لـ"فوكس نيوز ديجيتال" بأن التصاميم الجديدة ستكون متاحة لأي "مواطن أمريكي" يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر عند بدء الإطلاق، وسيستمر ذلك طالما توفرت الكمية. وأوضح المسؤول أن الجوازات ستكون متاحة فقط في "وكالة جوازات سفر واشنطن". وأشار المسؤول إلى أن من المتوقع أن يتزامن إطلاق الجوازات مع الذكرى السنوية الـ 250 في يوليو.
ويستعد الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد للانطلاق الكبير هذا الصيف لاحتفال وطني يجري التحضير له منذ سنوات. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في هذا الصدد: "تحت قيادة الرئيس دونالد جيه ترامب، سيتم الاحتفال بعيد ميلاد أمريكا الـ 250 باحتفال لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر، يجسد الروح الأمريكية - ويتضمن عرضا مذهلا للألعاب النارية في 'جبل راشمور' يكرم تاريخنا عند النصب الذي يرمز إلى أولئك الذين بنوه".
وفي الفترة ما بين 25 يونيو و10 يوليو 2026، سيتحول "الناشونال مول" في واشنطن العاصمة إلى "معرض الولاية الأمريكي الكبير"، وسيضم فعاليات على طراز الروديو، وعجلة فيريس، وأجنحة من جميع الولايات والأقاليم.
