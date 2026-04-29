الخارجية الأميركية تطلق جوازات سفر تحمل صورة ترمب.. ما التفاصيل وكيف الحصول عليه؟

خبرني- أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستطلق جوازات سفر أمريكية بعدد من النسخ محدود إحياء للذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا.

وتتميز تصاميم جوازات السفر الجديدة، التي حصلت عليها "فوكس نيوز ديجيتال"، ببروز صورة الرئيس دونالد ترامب على الغلاف الداخلي.

وتظهر النماذج الأولية صورة ترامب محاطة بنص إعلان الاستقلال والعلم الأمريكي، إلى جانب توقيع الرئيس باللون الذهبي. كما تحتوي صفحة أخرى على اللوحة الشهيرة للآباء المؤسسين أثناء التوقيع على إعلان الاستقلال.

وتعد هذه الجوازات، المقرر إصدارها هذا الصيف، جزءا من احتفالات "أمريكا 250" (America250) الأوسع نطاقا لإدارة ترامب، والتي تشمل أيضا سباق "غراند بري" (Grand Prix) في "الناشونال مول" (National Mall) في أغسطس، ونزالا لمنظمة "يو إف سي" (UFC) على المرج الجنوبي للبيت الأبيض في يونيو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيجوت، للشبكة: "بينما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ 250 لأمريكا في يوليو، تستعد وزارة الخارجية لإصدار عدد محدود من جوازات السفر الأمريكية المصممة خصيصاً لإحياء هذه المناسبة التاريخية".

وأكد بيجوت أن دفاتر الهوية، التي تضم رسوما فنية مخصصة وصورا محسنة، ستشمل "ذات الميزات الأمنية التي تجعل من جواز السفر الأمريكي أكثر الوثائق أمانا في العالم".

وقد تم تعديل غلاف جوازات السفر الأمريكية التذكارية تعديلا طفيفا، حيث تم تكبير عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية" ووضعها في الجزء العلوي من الجواز، فوق الشعار. أما الغلاف الخلفي فسيحمل علما أمريكيا يتوسطه الرقم "250" بين النجوم الـ 13 التي ظهرت في نسخة العلم لعام 1777.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية لـ"فوكس نيوز ديجيتال" بأن التصاميم الجديدة ستكون متاحة لأي "مواطن أمريكي" يتقدم بطلب للحصول على جواز سفر عند بدء الإطلاق، وسيستمر ذلك طالما توفرت الكمية. وأوضح المسؤول أن الجوازات ستكون متاحة فقط في "وكالة جوازات سفر واشنطن". وأشار المسؤول إلى أن من المتوقع أن يتزامن إطلاق الجوازات مع الذكرى السنوية الـ 250 في يوليو.

ويستعد الأمريكيون في جميع أنحاء البلاد للانطلاق الكبير هذا الصيف لاحتفال وطني يجري التحضير له منذ سنوات. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في هذا الصدد: "تحت قيادة الرئيس دونالد جيه ترامب، سيتم الاحتفال بعيد ميلاد أمريكا الـ 250 باحتفال لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر، يجسد الروح الأمريكية - ويتضمن عرضا مذهلا للألعاب النارية في 'جبل راشمور' يكرم تاريخنا عند النصب الذي يرمز إلى أولئك الذين بنوه".

وفي الفترة ما بين 25 يونيو و10 يوليو 2026، سيتحول "الناشونال مول" في واشنطن العاصمة إلى "معرض الولاية الأمريكي الكبير"، وسيضم فعاليات على طراز الروديو، وعجلة فيريس، وأجنحة من جميع الولايات والأقاليم.