الاحتلال يغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت مرور المركبات عبر الحاجزين، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين في المكان.
وأضافت المصادر أن مئات المركبات اصطفت في المنطقة، بعد إغلاق الحاجزين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة ومنع المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم.
كما أغلقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح بوابتي سلواد ودير جرير بالاتجاهين، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.
ويُشار إلى أن حاجزي عطارة وعين سينيا يُعدّان منفذا رئيسيا يربط المحافظات الشمالية وقرى شمال غرب رام الله، بمحافظتي رام الله والبيرة.
