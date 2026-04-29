الاحتلال يغلق حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله، أمام حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت مرور المركبات عبر الحاجزين، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين في المكان.

وأضافت المصادر أن مئات المركبات اصطفت في المنطقة، بعد إغلاق الحاجزين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة ومنع المواطنين من الوصول إلى وجهاتهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح بوابتي سلواد ودير جرير بالاتجاهين، ومنعت مركبات المواطنين من المرور.

ويُشار إلى أن حاجزي عطارة وعين سينيا يُعدّان منفذا رئيسيا يربط المحافظات الشمالية وقرى شمال غرب رام الله، بمحافظتي رام الله والبيرة.

