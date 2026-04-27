بريطانيا تُقر قانون يمنع التدخين لمواليد 2008
(MENAFN) أحدث البرلمان البريطاني تحولاً صحياً جذرياً، بإقراره تشريعاً غير مسبوق يرسم ملامح مستقبل خالٍ من التدخين، يقضي بحظر بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية بصورة دائمة لكل مواطن وُلد في الأول من يناير 2009 أو بعده، في سابقة تُصنّف من بين أشد السياسات الصحية صرامةً على مستوى العالم.
ويرسي القانون الجديد منظومة تشريعية متكاملة، تحظر مستقبلاً تسويق أي منتجات تحتوي على تبغ أو نيكوتين للفئة المستهدفة، فيما تُمنح الحكومة صلاحيات تنظيمية موسّعة تمتد لتشمل النكهات والتصاميم والتغليف، ضمن رؤية صحية شاملة وبعيدة المدى.
وفي تصريح نقلته وكالة إخبارية، وصف وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ هذا التحول بأنه «لحظة تاريخية لصحة الوطن»، مؤكداً أن الحد من التدخين سيُسهم في إنقاذ أرواح بشرية وتخفيف الأعباء المتراكمة على كاهل هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
طريق طويل إلى قبة البرلمان
لم يكن إقرار هذا القانون وليد اللحظة؛ فقد خاض مساراً برلمانياً شاقاً امتد عبر حكومات متعاقبة، بعد أن اقترحته حكومة سابقة ثم أرجأت تنفيذه، قبل أن تُعيد الحكومة الحالية إحياءه وتدفعه حتى اجتاز أروقة مجلسي العموم واللوردات. ولا يبقى أمامه سوى الحصول على الموافقة الملكية ليكتسب قوته القانونية النافذة.
وقد حظي التشريع بتأييد برلماني واسع، رغم معارضة أبدتها قطاعات تجارة التجزئة وشركات التبغ التي رأت في القانون تهديداً لمصالحها التجارية.
ترحيب صحي واسع
في المقابل، استقبلت المنظمات الصحية والجمعيات الخيرية القانونَ بارتياح بالغ؛ إذ عدّت جمعية أبحاث السرطان في بريطانيا هذا الإنجاز خطوةً محوريةً نحو تحصين الأطفال من براثن الإدمان والأمراض المزمنة المرتبطة بالتدخين. كما أكدت جمعية الربو والرئة أن القانون سيوفر درعاً حامية للفئات الأكثر هشاشةً وعرضةً للمخاطر الصحية.
ويندرج هذا التشريع في سياق استراتيجية حكومية طموحة تتطلع إلى تحقيق هدف مُعلَن: جعل المملكة المتحدة خالية كلياً من التدخين بحلول عام 2030، في رهان كبير على مستقبل صحي لأجيال لم تُدمن بعد.
