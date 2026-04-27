أزمة وقود الشرق الأوسط تُقوّض رحلات ترانسافيا
(MENAFN) كشفت شركة ترانسافيا، الذراع الاقتصادية لمجموعة اير فرانس-كيه ال ام، يوم الأحد، عن قرار إلغاء جزء من رحلاتها المقررة خلال مايو ويونيو المقبلين، في أحدث تداعيات أزمة الوقود المتصاعدة المرتبطة بالنزاع المسلح في منطقة الشرق الأوسط.
وفي تصريح نقلته إحدى وكالات الأنباء، أفاد المتحدث الرسمي باسم الشركة بأن حجم الرحلات المتضررة لا يتجاوز نحو 2 بالمئة من إجمالي جدولها التشغيلي، مؤكداً أن الشركة لن تتخلى عن مسافريها في هذا الظرف الاستثنائي.
وتعهدت ترانسافيا بتقديم حزمة تعويضية شاملة للمتضررين، تشمل: "إعادة جدولة مجانية أو قسيمة أو استرداد كامل لقيمة تذاكرهم".
أزمة هيكلية تضرب إمدادات الطاقة الأوروبية
تكشف هذه الأزمة عن هشاشة بنيوية في منظومة الطاقة الأوروبية؛ إذ تعتمد القارة العجوز على دول الخليج لتأمين نصف احتياجاتها من وقود الكيروسين. غير أن إغلاق مضيق هرمز — الشريان النفطي الذي يضخ قرابة 20 بالمئة من إنتاج العالم النفطي والغازي — منذ الضربة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران في أواخر فبراير الماضي، حوّل هذا الاعتماد إلى قنبلة موقوتة.
وحذّر دان يورغنسن، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، من أن بروكسل باتت تسير بخطى متسارعة نحو أزمة إمدادات وشيكة، ستفضي حتماً إلى موجة من ارتفاع الأسعار وتوسع دائرة إلغاء الرحلات الجوية.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم ترانسافيا أن شركته، شأنها شأن معظم شركات الطيران الأوروبية، لجأت بالفعل إلى رفع أسعار تذاكرها بواقع 10 يورو للرحلة ذهاباً وإياباً، في محاولة لاستيعاب الصدمة المالية الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود.
