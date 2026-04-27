الأردن وسوريا يبحثان تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة

خبرني - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج، خلال لقائه وزير الزراعة السوري أمجد بدر في العاصمة دمشق، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الزراعية المشتركة.

وأكد الحاج خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني في دمشق الدكتور سفيان القضاة أهمية بناء علاقة تكاملية بين الأردن وسوريا في مجال الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان خبرات واسعة في مختلف المجالات الزراعية، ما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، خاصة في مجالات تربية المواشي والأعلاف واستثمار الأراضي الزراعية.

وأضاف أن المملكة تمتلك خبرات متقدمة في العديد من القطاعات الزراعية، ولديها إنتاج متنوع من الخضروات على مدار العام، مبينا أن سوريا تعد مصدرا مهما لتلبية احتياجات الأردن من بعض المواد الغذائية، لا سيما البقوليات واللحوم الحمراء الطازجة.

وأشار إلى أنه سيتم الترتيب لعقد ملتقى أعمال للقطاع الزراعي في سوريا، بمشاركة نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال ذات العلاقة، لبحث آليات تعزيز التعاون والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تقود إلى إقامة مشاريع مشتركة تستفيد من المزايا النسبية لدى البلدين.

من جانبه، أشاد الوزير بدر بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد، مثمنا مواقف الأردن الداعمة للشعب السوري خلال الظروف الصعبة، وجهوده في مرحلة إعادة الإعمار.

وأكد أن سوريا ترحب بأي تعاون زراعي مع الأردن، انطلاقا من متانة العلاقات بينهما، ووجود إرادة سياسية لتعزيز التعاون مع دول الجوار، مشيرا إلى استعداده لمعالجة أي عقبات قد تعيق انسياب السلع الزراعية.

ولفت إلى أن وزارتي الزراعة في البلدين تعملان على توقيع مذكرة تفاهم خلال المرحلة المقبلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز التعاون الزراعي.

وأكد تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات الزراعة التقنية، والإرشاد الزراعي، ومنتجات المرأة الريفية، إضافة إلى تجربة المملكة في الإنتاج الزراعي المبكر.

بدوره، أشار السفير القضاة إلى مستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن تحقيق التكامل في الأمن الغذائي والزراعي يمثل مصلحة مشتركة.

وبين وجود إطار عام قائم لتنظيم استيراد المملكة للمواشي واللحوم الحمراء الطازجة من سوريا، خاصة في ظل اضطراب سلاسل التوريد العالمية.